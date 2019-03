Polémicas declaraciones de Mateus Uribe sobre el clásico mexicano

El colombiano Matheus Uribe, volante de América de México, afirmó este martes que el partido contra Chivas no tiene tintes de clásico nacional en México porque su rival, hace tiempo que ha dejado de pelear por el título.

"Desde que estoy en México, jugando para el América, Chivas ha estado fuera de la Liguilla siempre, no han estado peleando nada. Para nosotros es más clásico contra Cruz Azul o Pumas. Lo que tengo en la cabeza de Chivas es que siempre están afuera de los ocho que pasan a liguilla", señaló.



Uribe arribó al fútbol mexicano en septiembre de 2017 y a partir de ese torneo de Apertura, Chivas ha sumado malos resultados sin poder acceder a la liguilla. El colombiano, para calentar el clásico mañana en la Copa Mx y el fin de semana en la liga, dijo que él ni estaba enterado de que existiera el Guadalajara.



"Lo de América no es de ahora sino de toda la historia, siempre ha mostrado jerarquía. Como extranjero cuando vivía afuera de México a Chivas ni lo conocía; del que tenía noticias era de América. El resultado de este partido ni quita ni pone, América es el más grande", señaló.



Uribe, que tiene 43 partidos disputados con América, manifestó que la exigencia que tienen en el club donde milita es máxima, ya que no sólo se pide la clasificación a la liguilla, sino que es necesario ganar títulos, cosa que en su opinión, no pasa en Chivas.



"Estar en América es una exigencia grande, no solamente se salva el semestre con clasificar a la liguilla, se tiene que ser campeón. Antes de ganar en diciembre pasado el título, pasamos tres torneos eliminados en semifinales, para otros equipos eso puede ser un torneo positivo, para nosotros es un fracaso no quedar campeones".



En el último clásico de Liga, Matheus Uribe falló un penal sobre la hora final que le fue detenido por el portero Raúl Gudiño, lo que significó el empate 1-1 en el Apertura 2018.



"Cada etapa que paso, cada tropiezo lo asimilo y lo borro, sólo pienso en lo que tengo por delante. Si me vuelve a tocar lo cobraría común y corriente, esperamos no llegar a esas instancias y ganarlo antes. Me he sentido bien, recuperando mi ritmo de juego que es lo que me falta porque del tobillo ya estoy excelente", concluyó.