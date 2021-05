¿Y los de Boca? Argentina se sorprende con ausencias en la tricolor

Reinaldo Rueda dio a conocer su primera convocatoria oficial en Selección Colombia, para los partidos frente a Perú y Argentina, por la Eliminatoria Sudamericana, que será la antesala a la Copa América. Sin embargo, en Argentina no salen de la sorpresa por la ausencia de los hombres de Boca Juniors (Frank Fabra, Jhorman Campuzano, Edwin Cardona y Sebastián Villa). Ninguno fue tenido en cuenta por el seleccionador de la tricolor.

El diario Olé publicó este miércoles la noticia asegurando que la convocatoria de Colombia era "sorpresa" por la no convocatoria de algún xeneize.



"Tal vez los casos más llamativos son los de Sebastián Villa y Frank Fabra, de buen presente en el equipo de Miguel Angel Russo y que siempre cumplieron cuando tuvieron que ponerse la camiseta de Colombia. De hecho, Fabra era quien más regularidad venía teniendo por la banda izquierda y, lo que hace aún más llamativa su ausencia es el hecho de que Rueda no citó laterales izquierdos naturales", dice la publicación.



Olé indica que la ausencia de Villa puede haberse dado por los problemas judiciales, tras la denuncia de agresión por parte de su pareja sentimental. Después del escándalo no volvió a ser convocado. Ni por Queiroz, y ahora tampoco por Rueda. "Desde la denuncia de (Daniela) Cortés, Villa no fue convocado nunca más a la selección y se especula con que no será llamado hasta que no se dicte una sentencia", mencionó el medio argentino.



También hacen referencia a Cardona y Campuzano. Sobre el creativo exponen que su ausencia sería por las complicaciones tras el positivo del Covid-19; Edwin tuvo problemas cardiacos. El caso de Jhorman, según Olé, sería porque no consiguió consolidarse en la Selección.