Díaz, con título incluido: balance de los colombianos el fin de semana

Fin de semana destacado para los futbolistas colombianos que actúan en el exterior. Mientras que en este lado del mundo las ligas continúan su curso, en territorio europeo poco a poco van regresando los torneos oficiales.



De todos los cafeteros que vieron acción, sin lugar a dudas destaca Luis Díaz, quien se consagró campeón con el Liverpool de la Community Shield (Superliga inglesa).



Siga el repaso de cómo le fue a cada uno en sus respectivos equipos:

Arqueros

David Ospina: fue titular el viernes en el empate a dos del Al Nassr saudí frente a Las Palmas por duelo amistoso.



Camilo Vargas: fue titular el domingo en la derrota 0-1 del Atlas mexicano frente al Santos Laguna por la Liga MX.

Defensas

Helibelton Palacios: fue titular el sábado en la derrota 0-2 del Elche frente al Cartagena por duelo amistoso.



Óscar Murillo: fue titular el sábado en el empate a cero del Pachuca con Chivas. Al minuto 43 se fue expulsado por roja directa.



William Tesillo: no jugó el domingo en la victoria 3-2 del León frente al América por la Liga MX.



Deiver Machado: fue titular el sábado en el empate a cero del Lens frente al West Ham por duelo amistoso.



Yerson Mosquera: no jugó el sábado en el empate a uno de los Wolves frente al Sporting Lisboa, pero fue titular el domingo en el empate a uno con Árense. Ambos fueron amistosos.



Johan Mojica: fue titular el sábado en la derrota 0-2 del Elche frente al Cartagena por duelo amistoso.



Dávinson Sánchez: fue titular el sábado en derrota 0-1 del Tottenham frente a la Roma por duelo amistoso.



Carlos Cuesta: fue titular el domingo en la victoria 3-1 del Genk frente al Standard Lieja por Liga de Bélgica.



Daniel Muñoz: fue titular el domingo en la victoria 3-1 del Genk frente al Standard Lieja por Liga de Bélgica.



Jhon Lucumí: fue titular el domingo en la victoria 3-1 del Genk frente al Standard Lieja por Liga de Bélgica.



Yerry Mina: no jugó el viernes en la victoria 3-0 del Everton frente al Dinamo Kiev por duelo amistoso.



Frank Fabra: fue titular el domingo en la derrota 3-0 de Boca Juniors en casa de Patronato por Liga Argentina.



Stefan Medina: fue titular el domingo en el empate a uno del Monterrey con Pumas por Liga MX.



Volantes

Juan Guillermo Cuadrado: jugó el sábado en la derrota 0-2 de la Juventus frente al Real Madrid por duelo amistoso. Ingresó para la segunda parte.



Éder Álvarez Balanta: fue titular el domingo en la derrota 2-1 del Brujas frente al Eupen por la Liga de Bélgica.



Jefferson Lerma: fue titular el sábado en la derrota 1-2 del Borunemouth frente a la Real Sociedad por duelo amistoso.



Wilmar Barrios: fue titular el sábado en la victoria 5-0 del Zenit frente al Lokomotiv por la Premier rusa.



​Yairo Moreno: fue titular el domingo en la victoria 3-2 del León frente al América por la Liga MX.



Matheus Uribe: fue titular el sábado en la victoria 3-0 del Porto frente al Tondela por la Supercopa de Portugal. Primer título de la temporada para el antioqueño.



Kevin Agudelo: fue titular el sábado en el empate a dos del Spezia frente al Angers por duelo amistoso.



Steven Alzate: jugó el sábado en la victoria 5-1 del Brighton frente al Espanyol por duelo amistoso. Ingresó en el minuto 70.



Edwin Cardona: jugó el domingo en el empate a tres de Racing frente a Tigre por Liga Argentina.



Jorman Campuzano: no jugó el domingo en la derrota 3-0 de Boca Juniors en casa de Patronato por Liga Argentina.



Víctor Cantillo: no jugó el sábado en la victoria 1-0 de Corinthians frente al Botafogo por Brasileirao.



Juan Fernando Quintero: jugó el domingo en la derrota 1-2 de River Plate frente a Sarmiento por Liga Argentina. Ingresó para la segunda parte y dio una asistencia.



Delanteros

Luis Suárez: fue titular el domingo en la derrota 0-2 del Marsella frente al AC Milan por duelo amistoso.



Harold Preciado: jugó el domingo en la victoria 1-0 del Santos Laguna mexicano frente al Atlas por Liga MX.



Miguel Ángel Borja: fue titular el domingo en la derrota 1-2 de River Plate frente a Sarmiento por Liga Argentina.



Luis Díaz: fue titular el sábado en la victoria 3-1 del Liverpool frente al Manchester City en la Community Shield. Primer título de la temporada para el guajiro.



Falcao: fue titular el domingo en el empate a uno del Rayo Vallecano frente al Manchester United por duelo amistoso.



Alfredo Morelos: no jugó el sábado en la victoria 1-2 del Rangers frente al Livingston por la Liga de Escocia.



Roger Martínez: no jugó el domingo en la derrota 3-2 del América de México en casa de León por Liga MX.



Sebastián Villa: fue titular el domingo en la derrota 3-0 de Boca Juniors en casa de Patronato por Liga Argentina



Cristian Arango: fue titular el viernes en la victoria 2-1 de Los Ángeles FC frente al Seattle Sounders por MLS.



Yimmi Chará: fue titular el sábado en el empate a cuatro del Portland con Minnesota por MLS.