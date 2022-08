Nacional, a sacudirse de la mala racha, recibe al sorprendente Pasto

Atlético Nacional recibe este lunes, desde las 8:05 de la noche al Deportivo Pasto, por la quinta fecha en la Liga II-2022. Los verdes, tras cuatro partidos sin ganar en el campeonato y una dura derrota en Copa contra Junior, necesitan retomar la confianza e imponerse sobre un Pasto que viene jugando bien y sumando buenos resultados.

El técnico Hernán Darío Herrera no dispone de cuatro jugadores para este partido por lesión; Yerson Candelo, Juan David Cabal, Sebastián Gómez y Tomás Ángel. Yeison Guzmán ausente en el partido de Copa contra Junior, reaparece en la nómina de convocados. Andrés Felipe Román sería titular por primera vez con los verdolagas, el lateral bogotano reemplazaría a Yerson Candelo.



Jefferson Duque con 95 goles en 224 partidos con la camiseta verde, está a cinco de llegar a los 100 y superar a jugadores como Humberto 'Turrón' Álvarez y Gustavo Santa, quienes se ubican en la tabla histórica en el tercer y cuarto lugar respectivamente con 99 anotaciones.



Danovis Banguero habló sobre Deportivo Pasto, “he tenido la oportunidad de verlos a ellos, cuentan con jugadores rápidos, habilidosos, encaradores, son ordenados, tratan de hacer la diferencia en defensa y en ataque tratan de hacer la diferencia con sus individualidades”.



Datos entre Atlético Nacional y Deportivo Pasto

Por Liga colombiana, Atlético Nacional y Deportivo Pasto se enfrentaron en 56 ocasiones, con 27 triunfos para los verdolagas contra 15 de los nariñenses y 14 empates. En cuanto a goles, los antioqueños celebraron en 73 oportunidades frente a 49 de los pastusos.



Atlético Nacional perdió solo uno de sus últimos ocho encuentros ante Deportivo Pasto en Primera División (cinco victorias, dos empates), dejando su arco en cero en cinco de ellos. La única derrota en este intervalo fue en marzo de 2019 (0-1 como local).



Atlético Nacional aún no conoce la victoria en esta Liga II-2022 (dos empates, dos derrotas), cosechando solo dos puntos hasta la fecha. Es el peor arranque de un campeón vigente en la categoría, tras cuatro encuentros disputados de un torneo, desde la Liga I-2004 (dos empates, dos derrotas del Deportes Tolima).



Deportivo Pasto ganó su último partido como visitante en la Liga II-2022 (0-1 vs Jaguares de Córdoba) y busca hilar victorias fuera de casa en la categoría por segunda vez en el año, tras haber encadenado dos en abril.



Atlético Nacional es el equipo más goleado de la Liga II-2022, con ocho tantos, siendo además al que más veces le han rematado entre los tres palos (23).



Deportivo Pasto es uno de los equipos de la Liga II-2022 que más goles marcó en los 15 minutos finales del partido (3, como Once Caldas), mientras que Atlético Nacional es uno de los que más recibió en ese tramo del encuentro (3, como La Equidad).



Nacional recibe al Pasto en el Atanasio Girardot. El actual campeón buscará volver a la victoria luego de 6 partidos (dos partidos empatados, cuatro perdidos). El último triunfo del equipo verdolaga fue en el partido de ida de la final de la Liga I-2022 frente a Tolima (3-1, en Medellín).



Los volcánicos han ganado dos de sus últimos cinco juegos ligueros como visitante (un partido empatado, dos perdidos).



En los últimos cinco choques entre ambos, hubo tres victorias para el Verde de la Montaña y se computaron 2 empates.



Sergio Galván Rey con 5 goles y Jefferson Duque con 4, son los máximos goleadores de los duelos entre Nacional y Pasto.



Alineación probable

Atlético Nacional: Kevin Mier; Andrés Felipe Román, Emmanuel Olivera, Cristian Castro Devenish, Danovis Banguero; Alexander Mejía, Jhon Duque, Andrés Andrade; Daniel Mantilla, Dorlan Pabón, Jefferson Duque. D.T.: Hernán Darío Herrera.

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot.

Árbitro: Jorge Duarte (Santander).

VAR: Lisandro Castillo (Bogotá).

T.V.: WIN Sports +.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8