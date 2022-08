Cobarde agresión a una árbitra en Argentina: jugador fue detenido

El fútbol argentino está indignado por la brutal agresión que sufrió la mujer árbitro Dalma Cortadi, por el futbolista Cristian Tirone, en partido de Tercera División entre Deportivo Independencia y Garmense, correspondiente a la Liga de Tres Arroyos.



La árbitra expulsó a Tirone a los 15 minutos del segundo tiempo, por lo que el jugador reaccionó de manera violenta y cobarde, golpeándola de atrás y arrojándola al césped.



Tirone, de 30 años, jugador de Deportivo Independencia, fue detenido luego de la agresión. Por su parte, la jueza Cortadi fue revisada en un hospital cercano y enviada a su domicilio horas después.



¡Fuertes imágenes!



A Dalma Cortadi, los médicos le recomendaron completo reposo. “Estoy un poco aturdida con lo que pasó, Pero bien, acompañada de la familia y de compañeros que me contienen. El golpe fue en la nuca, un golpe de puño, cuando caigo me golpeo el codo”, dijo la árbitra a ‘Vía Tres Arroyos’.



La referí describió lo sucedido: “Yo lo expulso porque él me insulta, y allí me agrede, yo ni lo espero porque estaba anotando su nombre en la tarjeta cuando siento el golpe, cuando caigo ya no me acuerdo más nada”.



“Recién estoy cayendo sobre lo que pasó, lo único que quiero es justicia. Acá no importa el género, no importa si soy mujer o varón, lo que importa es que no haya este nivel de agresión ni a nivel futbolístico ni en ningún lado”.



“Estas personas así, no pueden estar adentro de la cancha porque yo la saqué barata, pudo haber sido mucho peor. Hice la denuncia penal”, apuntó.