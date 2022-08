¡José Ramírez, gol de camerino! Conozca los goles más rápidos del FPC

No dio ningún respiro para que los pocos aficionados de La Equidad y Patriotas se sentaran en las gradas del Estadio Metropolitano de Techo. Apenas inició el encuentro, José Gabriel Ramírez se atrevió en el arranque a sacar un remate desde media distancia que significó el rompimiento de los ceros en el marcador. Era muy temprano, y con un partido completo por delante.

Sin embargo, ese gol no aguantó mucho, pues a los 22 minutos, apareció una gran jugada de Andrés Correa por la banda izquierda. No se sabe qué fue mejor, si el desborde saliendo de contrarios o un tremendo centro desde muy lejos para la cabeza de David Camacho, quien, con un testarazo, venció a Luis Hurtado, guardameta de Patriotas de Boyacá.



Claro, La Equidad puso la paridad a un gol de Patriotas desde muy temprano, y sin duda alguna, lo más importante fue ese arranque esperanzador y que ilusionó a los tunjanos. El tanto de José Gabriel Ramírez es uno de los más rápidos del Fútbol Profesional Colombiano, por lo menos de la presente campaña en las cinco jornadas disputadas. No obstante, no alcanza a meterse en los libros de historia del torneo, superado por Ariel Carreño en 2010, que es hasta la fecha el más rápido sobre los siete segundos.



A continuación, el listado de los goles más rápidos del Fútbol Profesional Colombiano:

1. Ariel Carreño, julio 25 de 2010: jugando con La Equidad, le bastaron siete segundos para anotar el único tanto en la victoria aseguradora contra el Junior de Barranquilla.



2. Bernardo Redín, diciembre 18 de 1996: por coincidencia, también contra el Junior cuando Redín vestía los colores del Deportes Quindío, necesitó ocho segundos para romper los ceros. Sin embargo, no pudieron mantener la victoria e igualaron a dos tantos.



3. Armando Díaz, septiembre 29 de 1993: aunque no se sabe con exactitud si fueron nueve u once segundos, su gol contra el Atlético Huila defendiendo al Deportes Quindío fue suficiente para la victoria final.



4. Henry Hernández, mayo 12 de 2013: jugando con el Cúcuta Deportivo, necesitó nueve segundos para abrir el marcador. Enfrentaron a Alianza Petrolera y vencieron 2-3 en condición de visitante.



5. Ayron del Valle, agosto 25 de 2018: con la camiseta de Millonarios, celebraron en el Pascual Guerrero con un marcador de 0-2. El primero fue a los diez segundos.



6. Feiver Mercado, febrero 15 de 2019: el gol más rápido en la historia del Deportivo Cali apareció en los pies de Feiver enfrentando al Deportes Tolima. En diez segundos abrió el marcador.



7. Alberto de Jesús Benítez, marzo 23 de 1977: este había sido el gol más rápido del Cali enfrentando al Once Caldas. Necesitó doce segundos para romper los ceros y encaminar la victoria final de 2-0.



8. Carmelo Valencia, agosto 21 de 2021: Junior enfrentó al Once Caldas en condición de local bajo las órdenes de Arturo Reyes. En 12 segundos, Carmelo apareció para romper las redes en el 4-2 a favor de los barranquilleros.



9. Rafael Robayo, noviembre 16 de 2008: el volante de marca anotó el primer gol ante Envigado a los 14 segundos.



10. Sergio Angulo, noviembre 19 de 1985 y julio 16 de 1986: dos marcas tienen el exjugador del Deportivo Cali. Ambas fueron a los 20 segundos. La

del 85’ victoria 3-0 contra Junior, y el segundo, un año después en empate a uno contra Millonarios en Bogotá.



Aunque el gol de José Gabriel Ramírez para abrir el marcador no entra en los récords del fútbol profesional colombiano entre los tantos más rápidos, sin duda alguna, es la conquista más tempranera en la presente campaña y uno de los más rápidos para Patriotas de Boyacá en su historia.