Millonarios, a media máquina despachó al Unión y es líder: análisis

Sin despeinarse, Millonarios sacó tres puntos valiosos de su visita al Sierra Nevada de Santa Marta y con ello se trepó a lo más alto de la clasificación. Con 11 unidades, el cuadro albiazul desplazó al Unión Magdalena en la primera casilla.



A continuación el análisis de FUTBOLRED con los aspectos a resaltar del nuevo líder de la Liga BetPlay 2022-II:

Luis Carlos Ruíz y Diego Herazo están dulces: los delanteros embajadores atraviesan un gran momento y así ha quedado demostrado en sus recientes participaciones. Ruíz suma tres anotaciones en Liga y Herazo suma tres en sus últimos dos compromisos. Linda pelea por la titularidad.



Poco a poco crece la eficiencia goleadora: uno de los pecados recientes de Millos es que genera mucho y concreta poco, pero en Santa Marta brilló por su eficacia. No tuvo una gran cantidad de opciones ni mucho menos, pero las que tuvo las mandó a guardar. En total fueron tres remates al arco y dos goles.



Las variantes dieron resultado: Guerra no desentonó en su improvisación como lateral derecho (posición en la que le ha tocado luchar), Cataño fue de menos a más y participó en la acción del segundo gol, Herazo sentenció la historia, Jader dio aire por la banda y García ayudó a cerrar el duelo. Garo estuvo fino con sus variantes.



Rendimiento perfecto y solidez al jugar de visitante: el equipo suma cuatro victorias consecutivas (sumando la de Copa), tras un arranque de campeonato preocupante. Lo curioso es que remontó gracias a sus buenas actuaciones en condición de visitante, derrotando al vigente campeón y al hasta hace poco líder del torneo. Pruebas durísimas de las que salió airoso.



Líder invicto de la Liga: con 11 puntos, el azul es único dueño del liderato. Acumula tres victorias y dos empates en cinco salidas, así como ha marcado en seis oportunidad y apenas ha recibido dos tantos. Junto a Once Caldas y América son los únicos que no han perdido.