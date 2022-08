Gamero fue claro: ¿preocupación por las sustituciones de Gómez y Alba?

Millonarios se convirtió en el líder de la Liga Betplay 2022-II, tras derrotar al Unión Magdalena en el Sierra Nevada de Santa Marta. Con 11 puntos, el embajador cabalga en soledad.



En rueda de prensa, el entrenador Alberto Gamero se refirió a la victoria de su equipo, reconoció que hubo algunos errores y dio un parte de tranquilidad respecto a los jugadores que salieron con inconvenientes físicos.



A continuación las declaraciones en rueda de prensa:

Balance del partido - Son partidos de esos que manejas, pero llega el momento que por no asegurarlo sufres, nos ha pasado muchas veces. Yo les pedía que liquidaran el partido para jugar más tranquilos. Hay que ser realistas, fue un partido 11 contra 11 y otro 11 contra 10. Con el hombre de más pudimos manejar mejor el balón, encontramos espacios, los pudimos desgastar. El partido se controló. Pocas opciones de ellos y nosotros con la tenencia. Posesión, circulación, desgaste de ellos. Tres puntos importantes ante un equipo aguerrido que hasta el último minuto buscó el gol. Solo me queda felicitar a los muchachos porque no es fácil venir a ganar a Santa Marta.



Cambios por problemas físicos - Lo de Gómez fue un gato en su rodilla, manifestó que le estaba doliendo mucho y opté con la doctora cambiarlo. Lo De Alba es una cicatriz que tiene en el empeine, estaba botando mucha sangre, le dolía y pidió el cambio. Fueron dos modificaciones marcados, me lo pidieron.



Fortaleza del Unión Magdalena - La solidez del Unión es el 5 de atrás y el 4 en la mitad. Habíamos pensado en eso, ¿cuál era las líneas que debíamos desbaratar? Nos metieron 4 en la mitad y cerraron espacios. Con la expulsión, comenzamos a circular y tuvimos superioridad por banda. Antes de eso, el partido estaba mano a mano, para cualquiera sin tantas opciones de gol. Se prestó en los últimos minutos para dominar... Es un equipo sólido. Hay que ser realista, no tuvo dos jugadores importantes como Márquez y Lloreda. Se defendieron bien y llevan diez puntos. Sabíamos que enfrentaríamos a un equipo fuerte, el que era el líder.



Sustituciones que dieron solución - Entraron cuatro jugadores, pero este equipo tiene una memoria, una idea y sabe a qué entra a la cancha. A parte de eso tiene orden y capacidad de asimilar lo que se necesita. A medida que van pasando los partidos se va viendo al equipo más sólido.



Aspectos a mejorar del duelo - En todos los partidos hay cosas por mejorar, ganemos, perdamos o empatemos. Este es un clima fuerte por la humedad, nosotros venimos de Bogotá. No es fácil. Intentamos tener mucha posesión, no hicimos presión alta para no desgastarnos tanto. Me parece que el equipo hizo un buen trabajo porque fue sólido, serio. No fuimos claros atacando, indudablemente, pero sí tuvimos lo otro: el balón. Vargas y Cuenú fueron los que más tuvieron el balón en zona 2 y encontramos espacios.



Preocupación por el rendimiento - Preocupado no me quedo, quiero trabajar para hacer cosas mejores. No tuvimos muchas opciones de gol, pero tuvimos casi toda la posesión. Eso sirve para que el rival no te ataque y a que puedas crear posibilidades. Era un partido de mucho trabajo, tocaba desgastarlos. Hicimos el gol y manejamos. El Unión opciones claras no tuvo, nosotros unas que otras y tenía rabia era porque no escogíamos bien el cierre, no concretamos. Se ve un partido apretado porque llegábamos y no éramos claros. Se ganó ante un rival complicado, difícil.



Sociedad Mackalister-Ruíz - Los espacios no se los doy, ellos los buscan. A veces el jugador es tan inteligente que busca al mejor. La idea es encontrar ventajas con Ruíz o Gómez, Pereira o Larry y el lateral de la zona. Ellos buscan, cambian de posición. La idea es que ellos tengan la libertad cuando tenemos el balón. No es un equipo mecánico, buscan variantes por donde encuentran el espacio.