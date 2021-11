Fin de semana interesante: agenda de los colombianos en el exterior

Llega el fin de semana y con ello los colombianos verán acción en sus respectivos clubes. A continuación le traemos la agenda de aquellos seleccionables por Reinaldo Rueda.

Sábado 27 de noviembre





8 a.m. - Alavés vs Celta (Jeison Murillo), LaLiga.



10:15 a.m. - Valencia vs Rayo Vallecano (Falcao), LaLiga.



12 p.m. - (Juan Guillermo Cuadrado) Juventus vs Atalanta (Duván Zapata y Luis Fernando Muriel), Serie A.



3 p.m. - (Diego Valoyes) Talleres de Córdoba vs Aldosivi, Liga Argentina.



8 p.m. - (Roger Martínez y Nicolás Benedetti) América vs Pumas, Liga Mx.



10:05 p.m. - (Camilo Vargas) Atlas vs Monterrey (Duván Vergara)

Domingo 28 de noviembre



7 a.m. - Livingston vs Rangers (Alfredo Morelos), Scottish Premiership.



7:30 a.m. - (Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Jhon Janer Lucumí) Genk vs Brujas (Éder Álvarez Balanta). Pro League de Bélgica.

Abha vs Al-Hilal (Gustavo Cuéllar), Liga saudí.



8:30 a.m. - Twente vs Feyenoord (Luis Sinisterra), Eredivisie.



9 a.m. - Burnley vs Tottenham, (Dávinson Sánchez), Premier League.

Leicester vs Watford ('Cuho' Hernández), Premier League.



9:30 a.m. - (Rafael Santos Borré) Eintracht Frankfurt vs Unión Berlín, Bundesliga.



10 a.m. - (Jefferson Lerma) Bournemouth vs Coventry City, segunda divisón inglesa.



12 p.m. - CSKA vs Zenit (Wilmar Barrios), Liga Premier rusa.



2 p.m. - (Víctor Cantillo) Corinthians vs Paranaense, Brasileirao.



2:45 p.m. - (David Ospina) Nápoles vs Lazio, Serie A.



3 p.m. - Rosario Central vs River Plate (Jorge Carrascal), Liga Argentina.



3:30 p.m. - (Luis Díaz y Matheus Uribe) Porto vs Guimaraes, Liga NOS.



7:30 p.m. - (Cardona, Campuzano, Villa y Fabra) Boca Juniors vs Newells, Liga Argentina.



9:05 p.m. - (William Tesillo) León vs Puebla, Liga Mx.





Lunes 29 de noviembre



3 p.m. - Osasuna vs Elche (Johan Mojica y Helibelton Palacios), LaLiga.