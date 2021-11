Nacional inspirado por la Copa, va por la Liga: Junior en el Atanasio

Atlético Nacional recibe este sábado desde las 8:05 de la noche al Junior de Barranquilla, por la primera fecha del cuadrangular A en la Liga II-2021. Luego de conquistar la Copa Colombia 2021, el conjunto verdolaga deberá afinar la puntería y comenzar con victoria, frente a un Junior que será un gran medidor en la campaña.



Con las ausencias para el resto del semestre de Baldomero Perlaza y Geisson Perea, Danovis Banguero y Hayen Palacios se unieron al departamento médico. Siendo de estas ausencias, la del ex Tolima la más sensible por la dificultad que el equipo ha tenido a lo largo del campeonato por la banda izquierda. En el lugar de Banguero estaría Juan David Cabal, quien ha tenido un semestre para el olvido por sus constantes lesiones.

Sobre el próximo rival, Junior de Barranquilla, el técnico Alejandro Restrepo valoró sus cualidades, pero espera explotar sus falencias. “Junior es un equipo muy bien conformado, dirigido por el profesor (Arturo) Reyes, que logra cambiar su estructura, cuenta con jugadores de experiencia. Ya los enfrentamos, pero será un partido difícil y diferente por lo que nos estamos jugando”.



En cuanto al estado competitivo del equipo luego de conquistar la Copa, el técnico Restrepo comentó que “esta plantilla consiguió su primer título, más allá que la institución tenga 30 títulos y hay algunos jugadores que supieran lo que es ganar en Nacional. Los títulos son importantes, podemos ganar experiencia, jugar finales, estar sometidos a estos escenarios que estamos teniendo la posibilidad de vivir. Debemos acostumbrarnos a competir y a tener ese plus que más adelante será importante”.



Además, “teníamos que tener un día más de descanso, no lo tuvimos, tenemos que adaptarnos, somos un equipo grande. Estamos reestableciendo metas, vamos a ir por la Liga. Hicimos un cierre del anterior título y pensamos en lo que viene. Buscaremos darle estímulos, porque vamos a necesitar de toda la plantilla. La experiencia da enseñanzas y aprendizaje, por eso es importante darles minutos a jugadores que pueden estar en esas posiciones”.



En lo personal, el entrenador señaló que “cuando hay pasión y tiene amor por lo que hace, nada puede ser difícil. Quizás los pasos de un nivel a otro, son desafiantes. Esos niveles te retan, te obligan a prepararte más, a ser más inquieto, la responsabilidad crece y soy una persona tranquila que me gustan los desafíos y los retos, con la capacidad para asumir y cumplir los objetivos propuestos”.



Datos entre Atlético Nacional y Junior



Por Liga colombiana, Atlético Nacional y Junior de Barranquilla se han enfrentado en 245 partidos, de los cuales, los verdolagas ganaron en 93 oportunidades contra 77 de los ‘tiburones’ y 75 encuentros finalizaron empatados. En cuanto a goles anotados, los antioqueños conquistaron 290, frente a 270 de los caribeños.



Atlético Nacional ha ganado sus últimos dos partidos ante Junior en Primera División, tras siete encuentros sin vencerlos a ellos (cuatro empates, tres derrotas). Sin embargo, el conjunto antioqueño acumula seis compromisos de fase final sin victoria contra Junior (cuatro empates, dos derrotas), desde las finales del Torneo de Finalización de 2015 (1-0), gol de Marlos Moreno.



Atlético Nacional viene de caer como local contra Millonarios por 1-3 en el partido más reciente, pero los verdolagas no enlazan derrotas en casa en la categoría desde mayo-junio de 2019 (tres).



Junior acumula cuatro partidos sin victoria como visitante en el torneo (tres empates, una derrota). En fase final, el conjunto de Barranquilla no ha marcado en sus últimas tres visitas, enlazando más por última vez entre 2009 y 2011 (cinco).



Atlético Nacional promedia más de seis pases (6,1) por cada posesión de balón en esta Liga II-2021, más que cualquier otro equipo. Además, es el conjunto que más metros avanza de un arco a otro por cada posesión (26,8).



Junior arranca sus posesiones, en promedio, a 36 metros de su propio arco, más adelante que cualquier otro equipo en el torneo.



Alineación probable



Atlético Nacional: Aldair Quintana; Yerson Candelo, Felipe Aguilar, Emmanuel Olivera, Juan David Cabal; Bryan Rovira, Sebastián Gómez, Jarlan Barrera; Andrés Andrade, Dorlan Pabón, Jefferson Duque.



D.T.: Alejandro Restrepo.



Hora: 8:05 p.m.



Estadio: Atanasio Girardot.



Árbitro: Carlos Ortega (Bolívar).



VAR: Andrés Rojas (Bogotá).



T.V.: WIN Sports +.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8