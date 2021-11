Cali se enfoca en ganar contra Pereira en su debut en cuadrangulares

Deportivo Cali tiene en mente un comienzo positivo en el cuadrangular A de la Liga BetPlay II-2021 y este sábado (6:00 p.m.) recibe al Pereira en Palmaseca.



El elenco ‘azucarero’ tiene una referencia de su rival de su turno y ha trabajado suficientemente los factores que debe corregir para evitar que los dirigidos por Alexis Márquez encuentren espacios para explotar a sus rápidos atacantes. Wilfrido de la Rosa y Bryan Castrillón son apenas dos de los jugadores a los que debe prestárseles atención, ya que el cuadro risaraldense soporta su peso ofensivo en ellos.



Pero lo importante para el local será potenciar las propias virtudes, que son muchas de mitad de cancha hacia arriba gracias a sus importantes variantes.



El técnico Rafael Dudamel ha recalcado sobre la importancia de empezar con un triunfo, pero ante todo, recuperar la condición de plaza inexpugnable, tras una campaña de primera fase en la que se cedieron puntos importantes.



A la formación titular regresa el defensa central uruguayo Hernán Menosse después de cumplir su sanción de dos fechas, como un hombre de seguridad en el fondo, pero también una alternativa de apoyar el ataque del cuadro vallecaucano. Para este juego convocó a casi la totalidad de su plantilla, 24 futbolistas, teniendo en cuenta que será en casa, y con el objetivo de tenerlos concentrados.



La recuperación en el sector de volantes no tendría novedades, gracias al buen momento de Jhojan Valencia y Andrés Colorado, pero de allí para adelante se cuenta con una serie de opciones que podrían brindar el objetivo propuesto, que finalmente será vulnerar la portería de Harlen Castillo: Para esa tarea están disponibles hombres que han venido actuando con frecuencia como Kevin Velasco, Teófilo Gutiérrez, Jhon Vásquez, Ángelo Rodríguez y Harold Preciado.





“Deseamos que este sábado Palmaseca tenga un gran ambiente y podamos comenzar pisando duro para ganarle al Pereira. Tenemos que pensar en grande, el objetivo es llegar a la final y obtener el cupo a la Copa Libertadores”, afirmó Dudamel.



Por parte de los directivos también se hizo una gestión importante con el Comité Local de Fútbol de Palmira y para este partido están habilitadas 30 personas, lo que permitiría un ingreso importante para alentar al equipo ante los matecañas.



Ganarle al Pereira será vital para luego pensar en los encuentros ante Junior y Nacional, equipos que tienen buenas plantillas y sobre el papel son sus principales rivales en la aspiración de llegar a la final.



Datos en el previo



Deportivo Cali ha perdido solo un partido de fase final ante Deportivo Pereira desde 2002 (2 victorias, 1 empate), pero fue justamente el más reciente en el cuadrangular del Torneo Finalización 2008 (3-1).



El elenco verdiblanco acumula ocho partidos sin caer ante Deportivo Pereira en Liga (5V, 3E) y se mantiene invicto como local en la categoría ante este rival desde 2002 (15J –11V 4E).



Jugando como visitante, Deportivo Pereira no ha conseguido ganar ninguno de sus últimos 14 partidos de cuadrangular final en la categoría (2E 12D), desde el Apertura 2003 (0-3 vs Centauros).



Deportivo Cali es el equipo que más goles ha recibido entre el minuto 15 y el 30 de partido en esta Liga BetPlay (7).



Harlen Castillo, del Pereira, es el arquero del torneo que más despejes ha realizado (27), siendo 19 de ellos con los puños. Además, ha ganado ocho de los 10 duelos disputados hasta la fecha.



Estadio: Palmaseca (Deportivo Cali)



Hora: 6:00 p.m.



Transmite: WIN Sports +



Árbitro: Edilson Ariza (Santander)



Asistentes: Dionisio Ruiz (Córdoba) y Juan C. Vaca (Bogotá).







Probable formación:



Deportivo Cali: Guillermo De Amores; Juan Camilo Angulo, Jorge Marsiglia, Hernán Menosse, Darwin Andrade; Jhojan Valencia, Andrés Colorado, Kevin Velasco, Teófilo Gutiérrez, Harold Preciado (Jhon Vásquez), Ángelo Rodríguez.



D.T.: Rafael Dudamel.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces