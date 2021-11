América vs Millonarios vuelve al Romelio, pero, con un problema

Aunque en la tarde de este viernes Tulio Gómez, máximo accionista del club, había dicho que América de Cali no jugaría en el Romelio Martínez si el partido de la primera fecha del cuadrangular B de la Liga BetPlay II-2021 ante Millonarios era a puerta cerrada, la situación dio un giro al comenzar la noche.



El directivo inicialmente anunció que no se justificaba ir tan lejos y con los gastos que implica sin tener una entrada de recursos por boletería, pero ante la cercanía del compromiso tuvo que dar marcha atrás.

Finalmente, y aunque el club no se ha pronunciado oficialmente, FUTBOLRED conoció que el compromiso sí se disputará este domingo (6:00 p.m.) en ese escenario y como estaba inicialmente, sin ingreso de público, ya que una de las opciones cercanas como Tuluá no llenaba los requisitos, sobre todo para la instalación del VAR.



Lo cierto es que aunque no hay ninguna información oficial de parte de la Secretaría de Deporte de Barranquilla ni del club escarlata, algo ocurrió para que de un momento a otro se tomara la decisión de prestar el Romelio Martínez, pero sin ingreso de público.



Este portal pudo conocer que, al parecer, las barras del Junior se oponen a que el encuentro se dispute allá, e incluso están dispuestos a interrumpir la realización del mismo, bloqueando las zonas de acceso a las calles 72 y 74, así como las carreras 44 y 46.



Así las cosas, hay preocupación entre la ciudadanía y autoridades barranquilleras porque puedan presentarse enfrentamientos entre aficionados de los tres equipos. Desde Cali varios de ellos habían salido con anticipación para presenciar el compromiso. Situación compleja que podría torpedear la apertura del cuadrangular B.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces