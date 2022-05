¡Se pone la piel de gallina! Colombia estalla por mensaje de Luis Díaz

Conciso y claro, esas fueron las palabras de Luis Díaz dejando un mensaje para que todo Colombia lo apoye en la final de la Liga de Campeones entre el Liverpool y el Real Madrid. Díaz, que brilló con el Porto, y ya lleva varios años en el fútbol europeo se caracteriza por seguir los pasos de Radamel Falcao García.

Falcao destacó desde muy temprano en el fútbol, y su talento lo llevó a salir de su Santa Marta del alma, pero sin nunca olvidar a su familia, a su pueblo colombiano, y su serenidad y tranquilidad en hablar siempre con esa humildad que lo destaca. Así es el guajiro Luis Díaz, que tuvo el sueño de ser futbolista desde muy joven, brilló en la Selección Wayú, saltó al Barranquilla FC, Junior de Barranquilla apostó por él, y luego se lo llevó el FC Porto directamente para recalar años después en el gigante de Inglaterra: Liverpool.

Sin duda alguna, cualquier jugador con esta trayectoria tendría el ego en las nubes, sin embargo, callado y muy tranquilo, Luis Díaz se ha ganado elogios de todo el mundo del fútbol, además del corazón de Liverpool, compañeros, cuerpo técnico, hinchada y exjugadores referentes, no solo de Colombia, sino conocedores de la Premier League.

En tan poco tiempo ha logrado cambiar las perspectivas de jugadores como Dimitar Berbatov que al principio no lo veía como un gran fichaje, y ahora se rinde a sus pies. A su vez, la temporada de ‘Lucho’ ha sido excepcional, ganando dos títulos, cerca de obtener la Premier League, y con ganas de ser el héroe en el Stade de France ante el Real Madrid.

Con mucha humildad, apareció Luis Díaz contestando preguntas del medio británico, Liverpool Echo. Para dicho diario, el guajiro envió un gran mensaje para todo su país, recordando siempre de dónde viene. Colombia, sin duda alguna está expectante de lo que puede llegar a hacer el guajiro que lo piden a gritos como inicialista al lado de monstruos como Sadio Mané y Mohammed Salah, configurando una de las delanteras más temibles del mundo.

Para Liverpool Echo, Luis Díaz estalló en emoción y dejó a su país en lo alto. Todo Colombia se ilusiona con ‘Lucho’, y más después de leer esas tremendas declaraciones, concisas, pero que emocionan a cualquiera, ‘sé que tengo su apoyo (de Colombia) al 100%, trataré de representarlos de la mejor manera y salir por la victoria’.

Además, agregó quién es su jugador favorito del Real Madrid y que el Liverpool debe estar alerta. Sin embargo, no se quedó con uno solo, mencionó a tres, ‘no sé, no es fácil elegir uno, pero creo que Karim Benzema, Vinicius y debo confesar que me gusta mucho Toni Kroos’. Sin duda alguna, Colombia estará paralizada este sábado 28 de mayo con la incertidumbre de un vibrante juego.