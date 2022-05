¿Luis Díaz pudo ser de Millonarios? El rumbo que no fue en su carrera

Luis Díaz es el jugador sensación de Colombia. El colombiano está cerca de hacer una vez más historia, en el fútbol mundial. Se perfila para ser uno de los fijos para entrar en la nómina titular del Liverpool, para enfrentar al Real Madrid, en una nueva final de la Champions League.



La historia del extremo conmueve, por lo que ha pasado en su carrera, las cosas que pasó y la gloria que ha vivido en estos momentos. Su llegada al Liverpool se dio en el momento perfecto, encajó de la mejor forma.



Su formación se dio toda en la costa, con un gran paso en el Barranquilla, dando el salto al Junior, donde se catapultó a Europa. Sin embargo, pudo ser distinto el destino. De hecho, pudo darse todo y llegar a Millonarios, hace unos años.



Víctor Medina, exjugador de Millonarios, habló con ESPN, donde reveló lo que pudo ser el destino de Luis Díaz, estando cerca de ser jugador de los embajadores, en sus inicios. Quien fuera uno de sus formadores, relató la anécdota “lo mejor que me pudo pasar fue llegar a Millonarios, tuve mi mayor figuración. En cuanto a Lucho, entiendo que vino de la Copa América de poblaciones indígenas, hubo la posibilidad de estar en Millonarios. Pero son cosas del fútbol, no pega o no gusta. Afortunadamente se dio la oportunidad del Barranquilla y está dónde está”.