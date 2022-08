¡No es Kepa ni Keylor Navas! Napoli encontró reemplazo de David Ospina

El inicio de la Serie A está ad-portas de comenzar. Golpea la puerta en Europa fuertemente y hay clubes que necesitaban reforzarse seriamente de cara a la nueva temporada. Uno de ellos es el Napoli que extrañará al arquero David Ospina que cambió de aires al fútbol de Saudí Arabia en las últimas semanas y ya debutando.

Aurelio de Laurentiis y Luciano Spaletti no se confiaban de solo tener a Alex Meret como el guardameta y buscaban la manera de acelerar un fichaje en la portería. Meret estuvo bajo la sombra de David Ospina en el último tramo de la Serie A pasada y ahora probablemente también lo estará del nuevo guardameta que lograron asegurar a pocos días de dar inicio al Calcio.



El principal objetivo era Keylor Navas, arquero costarricense que está buscando nuevos aires al saber que Christophe Galtier se decantó por Gianluigi Donnarumma y no por él. Sonó fuertemente para llegar al Napoli, pero finalmente el rumor se fue diluyendo con el tiempo. El otro arquero que tenía la opción de llegar a la portería del cuadro de Nápoles era el español del Chelsea Kepa Arrizabalaga. El ex Athletic de Bilbao no entra en los planes de Thomas Tuchel y también desea seguir su camino en otra liga.



Sin embargo, ni Keylor Navas ni Kepa Arrizabalaga lograron arreglar con el Paris Saint-Germain y el Chelsea respectivamente, por lo cual optaron por un guardameta italiano y reconocido por su paso en clubes como Torino y Genoa, además de experiencia en la Selección Italia. Es el experimentado arquero, Salvatore Sirigu de 35 años. Fue la mejor alternativa al quedar libre.



Sin duda alguna, Salvatore Sirigu cuenta con una trayectoria similar a la de David Ospina, no solo en experiencia y en edad, sino en partidos con la selección nacional. De hecho, Sirigu quedó campeón de la Eurocopa ante Inglaterra en el 2021. Con 246 partidos en la Serie A, no hay ninguna incertidumbre con el gran guardameta que se está llevando el Napoli. Aurelio de Laurentiis dejó un mensaje en redes sociales diciendo, “benvenuto Salvatore”. Inicia otra competencia entre el nuevo arquero y Alex Meret esperando quién se queda con el puesto.