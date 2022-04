¿Ciclo cumplido en Napoli? Ospina no se ha ido y ya tienen reemplazo

La realidad de David Ospina puede estar más cerca de una mudanza que de mantenerse en Nápoles, al menos según los rumores que llegan desde Italia.

El colombiano ha estado en la carpeta bien para un año más de renovación de contrato o para un adiós definitivo, asunto qeu sigue discutiéndose. Se mencionó recientemente que podría ser una opción para el Real Madrid por pedido de Ancelotti, pero el interés se habría enfriado.



Lo cierto es que, según Calciomercato, "el contrato de Ospina no será renovado. El arquero colombiano presumiblemente se despedirá al final de la temporada”.



Y aunque todas las miradas apuntan a Alex Meret, quien ha sido designado para todos los torneos que no sean Serie A, al parecer no convence del todo y por eso “Napoli ha activado el mercado de porteros”, según la fuente.



Finalmente, según Il Mattino, “el director deportivo Cristiano Giuntoli se puso en contacto con intermediarios portugueses” para fichar al portero del Granada, el portugués Luis Maximiano.



Significa que ya están tomando precauciones por si ospina se va, según los últimos rumores. ¿A dónde irá? Ahí está la noticia.