¡PSG se adelanta al Real Madrid! Un fichaje y una salida a la vista

Cada mercado de fichajes deja en duda si de verdad el Real Madrid quiere contar en sus filas con el internacional español, Fabián Ruiz o si realmente son solo rumores los intereses con el volante de marca del Napoli. La gran relación que tiene Carlo Ancelotti con el cuadro napolitano puede ser un aliciente para pensar que el fichaje se podría dar.

No obstante, aunque siempre sale ese rumor del querer contar con Fabián Ruiz, nunca ha habido una oferta seria por el volante de marca del Nápoles. Es por eso por lo que en Francia aparece el Paris Saint-Germain con ganas de robar al mediocampista ex Real Betis. Los parisinos ya se hicieron con Vitinha, Renato Sanches y ante la salida de Georginio Wijnaldum ven con buenos ojos traer otro dueño de la medular. Además, ven que la salida del italiano, Marco Verratti puede estar cerca y quieren blindar esa zona del campo de juego.



El Corriere dello Sport tituló en la mañana del domingo 7 de agosto, “Fabián se va al PSG”, en el contenido de la nota, mencionan que la operación ronda los 25 millones de euros. A su vez, de acuerdo con el Diario AS, las negociaciones van tomando forma y parece que los parisinos se llevarán finalmente al mediocentro que siempre interesó al Real Madrid, Fabián Ruiz.



Ahora aparece otro problema en la conversación, y trata sobre la urgencia que tiene el Napoli por conseguir un arquero. Buscaron a Kepa Arrizabalaga del Chelsea, pero la cesión se está estancando. Información del Diario AS señala que el objetivo es volver a reactivar conversaciones con el Paris Saint-Germain por Keylor Navas, arquero que sabe que no será tenido en cuenta por Christophe Galtier, y ante la clasificación de Costa Rica al Mundial de Catar, debe cerrar el segundo semestre del 2022 atajando lo que más pueda para llegar con ritmo.



Así las cosas, la salida de Fabián Ruiz con destino al club parisino puede activar el interés y una oferta atractiva del Napoli para hacerse con el arquero, Keylor Navas. Así solventaría el problema en su portería. No se confían con solo Alex Meret después de la salida de David Ospina.