David Ospina, el dardo de críticas: duro sablazo por salario que exige

Un verano difícil para jugadores colombianos que no tienen todavía certeza de su continuidad en sus equipos como es el caso del arquero antioqueño, David Ospina con el Napoli de Italia. Su contrato está por concluirse con los napolitanos a falta de solo siete días para que quede gratis y libre y pueda estar en disposición de cualquier equipo que quiera contar con Ospina.

Entre los rumores del mercado, aparecen Real Madrid, aunque sabe que si recala en la ‘Casa Blanca’ quedaría bajo la sombra de Thibaut Courtois, uno de los héroes de la decimocuarta Champions. Otro de los candidatos es el Villarreal, donde coincidiría con un viejo conocido como lo es Unai Emery.

Nadie discute las paradas de David Ospina, y de hecho, en Italia quieren que continúe con el Napoli. Por lo menos, Luciano Spaletti desea la renovación de Ospina que rechazó la primera oferta napolitana de dos años más, pero no estaba de acuerdo con el salario que estaba dispuesto a dar el club.

De acuerdo con el Corriere dello Sport, la oferta no logró ser del agrado de David Ospina. La renovación estaba basada en, ‘los azzurri han ofrecido al portero colombiano una prórroga de dos años de 2.2 millones por temporada mientras que él pide tres’. Así las cosas, el factor que los separa es el tema económico, pues el antioqueño está buscando un salario mucho más alto de lo que el cuadro napolitano estaba dispuesto a dar en la primera oferta.

Corriere dello Sport continuó, ‘no hay prisa para Ospina, que se puede permitir esperar, pese a cumplir 34 años en agosto: tiene talento, maestría con los pies, un mercado que puede abrirse en cualquier momento y en cualquier rincón de este mundo y por eso observa, se escucha, reflexiona… mientras que el Napoli se impacienta’.

A falta de siete días para finalizar su vinculación, el Napoli busca la manera de acelerar su renovación, pero el hecho de pedir más dinero ha puesto al colombiano en una serie de críticas, una de ellas, de un ex arquero italiano, Salvatore Soviero. En un momento clave para su futuro, David Ospina pide 3 millones de euros o hasta 6.

Salvatore Soviero manifestó, ‘pide 3 millones (de euros) netos, o 6 brutos, para quedarse en Nápoles. Para mí no es un portero de 6 millones de euros. El equipo trazó una línea. Ese dinero, como yo lo veo, no vale la pena. Napoli se ha reducido y, hoy, todo el mundo se ha reducido’. Además, agregó en Radio Marte, ‘David pensó que había jugado quién sabe qué campeonato con el Napoli… lo intentaron con el Real Madrid, pero hasta el Real luchó por satisfacerle. Para mí, Ospina no vale ni 2 millones de euros la temporada’.

Los intereses del Real Madrid, Villarreal, entre otros clubes de la misma Serie A han bajado sus revoluciones. Si no renueva pronto con el Napoli, quedará a la expectativa de un equipo que quera apostar por él. Sin embargo, tendría que reajustarse a lo que exija su próximo destino.