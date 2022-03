Italia se une a un odiado club: campeones de Europa y sin Mundial

Macedonia dio el golpe sobre la mesa, palo para el mundo del fútbol. Italia se quedó por fuera del Mundial, luego de perder en casa por la mínima diferencia.



La azzurra llegaba como la gran favorita, tras ganar la Eurocopa. Sin embargo, el tanto de Macedonia, sobre el final del partido, derribó toda opción, dejando una vez más a los italianos sin Mundial, teniendo en cuenta que en Rusia también quedaron sin chances, en el repechaje.



Pero esta no es la primera vez que ocurre, que un campeón de la Eurocopa no esté presente en la siguiente edición de la cita mundialista. Son tres los casos que se han presentado. Dejando sorpresa en el equipo que se denomina, como el mejor de Europa, sin estar en el Mundial.



Hasta el momento, son tres selecciones campeonas de la Eurocopa, que no llegaron a la cita orbital siguiente. Es el caso de Checoslovaquia en 1978, ganando la edición de 1976 y quedándose afuera de Argentina 1978.



Dinamarca sorprendió en 1992, quedándose con la corona europea, sin poder llegar luego a Estados Unidos 1994. Finalmente, Grecia dio el golpe en 2004, ganándole la final a Portugal en casa, para no llegar luego a Alemania 2006.