Italia sin Mundial 2022: penosa racha desde que fue campeón en 2006

Hace dieseis años la selección de Italia se coronó campeón del Mundial 2006, que se celebró en Alemania, y conquistó su cuarta Copa del Mundo de la historia (1934, 1938, 1982 y 2006). En 2022, este jueves 24 de marzo, las cosas son muy distintas, pues Italia cayó 1-0 con Macedonia del Norte y quedó sorpresivamente eliminada y afuera del Mundial de Catar 2022.



Y es que luego de coronarse campeón del mundo, Italia tiene una penosa racha vinculada a las últimas versiones del torneo FIFA. 2010, 2014, 2018 y 2022, han estado marcados por fracasos de la ‘Azzurra’.



En Sudáfrica 2010, Italia no pudo defender su título y realizó una vergonzosa actuación. No ganó ninguno de los tres partidos y no pasó de fase de grupos. Empató 1-1 con Paraguay y Nueva Zelanda, y en la última fecha perdió 3-2 con Eslovaquia. Fracaso en un grupo que no era el más complicado.

En Brasil 2014 se repitió la eliminación en fase de grupos. Esta vez en un grupo con tres campeones del mundo: Inglaterra y Uruguay acompañaban al equipo italiano. ¿Qué pasó? Los charrúas avanzaron, pero la sorpresa la dio la más débil del grupo, la Costa Rica de Jorge Luis Pinto. Italia e Inglaterra, a casa muy temprano.

En las dos últimas Eliminatorias Europeas, la ‘Azurra’ se quedó afuera del Mundial. A Rusia 2018 porque Suecia lo sacó 1-0 en el global. Y para Catar 2022, el seleccionado de Macedonia del Norte fue el villano de los históricos italianos.