Dura crítica a Lionel Messi: 'su actitud ya choca'

Duras semanas ha vivido el Paris Saint-Germain tras la eliminación de su objetivo que ha sido el dolor de cabeza durante los últimos años para el club parisino, Mauricio Pochettino y el dueño catarí, Nasser Al-Khelaïfi en conseguir la Uefa Champions League. Una serie que estaba a su favor, y posteriormente, Real Madrid les quitó la ilusión en el Santiago Bernabéu. No solo señalaron a los directivos, ni al estratega, sino a sus figuras como Neymar, del cual se habla que es inaguantable su actitud y que saldrá en junio, y de Lionel Messi, el astro del fútbol mundial que no ha sido lo que esperaban. Un exjugador francés pide su partida por el bien del equipo.

Jerôme Rothen, comentó para RMC Sport que nunca ha habido química entre el argentino y su club, además, rotundamente dijo que debe salir en junio en la próxima ventana de transferencias. De acuerdo con Rothen, nunca ha habido ese idilio entre ambas partes.

‘Por el bien de todos, Messi debería irse en junio. Esa es la sensación. Nunca se ha hecho un idilio entre Messi y el PSG’, agregó Rothen. También tocó el tema de la felicidad de Lionel en su paso por Francia, pues a pesar de estar con su amigo, Neymar, el argentino no ha podido acostumbrarse a su vida en París. Sin embargo, tras la eliminación en Champions League, no se habló sobre su salida por ahora, en busca de cumplir contrato. Messi no jugó ante el Mónaco en la estrepitosa goleada del conjunto del principado, y ‘no es de extrañar’, como lo señala el exfutbolista, que no haya sumado minutos por querer estar en plenas condiciones para la jornada de Eliminatorias.

Jerôme Rothen piensa que no es solo algo de Lionel Messi, sino de los jugadores sudamericanos en el club parisino, una actitud que le raya completamente, ‘algunas cosas me chocan. No es el único que se ha visto que hace eso con el PSG. He visto jugadores sudamericanos que tienen una mala actitud cuando están mal físicamente y no juegan y luego van a la selección. Es una pena la relación que tienen con el PSG en la actualidad. ¿Estos diez días con la selección les harán sentirse mejor y mejorar las cosas con el PSG? Sigo siendo muy escéptico al respecto’, concluyó el exjugador francés.