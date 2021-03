‘Cualquier cosa que haga va a generar polémica’: Luis Enrique explotó

Partido tras partido, una nueva polémica se siembra sobre Luis Enrique, entrenador de la Selección de España, y justamente su pasado en el FC Barcelona suele ser el detonante.



Justamente sobre lo anterior, la ausencia del capitán español, Sergio Ramos, en el sufrido triunfo en Georgia (1-2) no se debió a ninguna molestia física del jugador y fue una decisión técnica de Luis Enrique Martínez.



"Sergio está en perfectas condiciones y ha sido una decisión técnica", explicó en sala de prensa el seleccionador español después de un partido en el que Ramos ni calentó.



"Sé que cualquier cosa que haga va a generar polémica, juegue cinco, noventa minutos o ninguno. Estoy acostumbrado ya, no me va a sorprender nada. Estoy preparado para el debate", sentenció.



Los españoles por ahora son segundos del Grupo B con cuatro puntos en dos partidos jugados. El próximo 31 de marzo recibirán a Kosovo.