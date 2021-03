¿Y qué se supone que haga con eso? Árbitro se disculpó con Cristiano

Mucho se ha dicho del airado reclamo de Cristiano Ronaldo, en el partido que empataron 2-2 Serbia y Portugal, pero especialmente de su decisión de tirar la cinta de capitán y retirarse del campo antes del pitazo final. Que si fue un mal ejemplo, que si la impotencia... total, la realidad es que tenía toda la razón.

Y fue el propio árbitro que le negó el gol en el tiempo de descuento quien lo reconoció, al ofrecer disculpas al atacante portugués y a la selección nacional.



El goleador enfureció con Danny Makkelie y su equipo de jueces holandeses cuando no quiso validar el tanto, aunque en las repeticiones era claro que la pelota completa había entrado al arco sin que el capitán serbio, Stefan Mitrovic, pudiera evitarlo.



Fernando Santos, DT de Portugal, contó que, tan justa era la demanda de su jugador, que Makkelie reconoció su costosa metida de pata: "Hicimos un gol que no se dio cuando entró el balón. En un partido de este nivel, eso no es posible. El árbitro se disculpó conmigo en la cabina y me dijo que estaba avergonzado. Yo estaba en el vestuario con él y me pidió disculpas", dijo a RTP.



"Me había dicho en el campo que iba a ver las imágenes y que si era el caso me estaba llamando para disculparme, y así fue. Le dije en el campo que no había VAR ni tecnología de línea de gol, una de las cosas que me dijo fue que la línea de gol era importante, pero le dije que el balón estaba medio metro dentro de la portería", añadió.



Cristiano sabe que reaccionó mal, pero fue por la frustración. Eso no implica que su compromiso con su país sea menor: "Ser capitán de la selección de Portugal es uno de los mayores privilegios de mi vida. Siempre doy y daré todo por mi país, eso nunca cambiará. Pero hay momentos difíciles que afrontar, especialmente cuando sentimos que se está perjudicando a toda una nación. ¡Levanta la cabeza y enfrenta el próximo desafío ahora! Fuerza, Portugal". dijo en sus redes sociales.