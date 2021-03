La noche oscura de Mbappé: error en penalti y feo detalle de compañero

La buena noticia: Francia derrotó a Kazajistán por 0-2 en la eliminatoria europea a Catar 2022. Todo un alivio para su estelar atacante, Kylian Mbappé, que tuvo una noche... extraña.

Lo primero y más importante: falló un penalti que pudo significar una goleada, botín nada despreciable en el inicio de la defensa del título mundial logrado en Rusia 2018.



Esta vez el otrora infalible 'chico maravilla' tuvo que resignarse a que Mokin le adivinara (seguro lo tenía muy estudiado) el cobro y lo privara de una celebración con su país.



Así fue el penalti errado:

Kylian Mbappe miss penalty vs Kazakhstan #KAZFRA pic.twitter.com/RkuqahriIq — Muhammad Sobug99 (@MSobug99) March 28, 2021

Pero no fue lo único que salió mal. Esta vez no fue titular en Francia pues el DT, Didier Deschamps eligió un punta como martial, respaldado por Lemar, Griezmann de mediapunta y Dembelé.



Pero Martial no hizo mucha diferencia y salió cojeando. Con todo y eso, salió furioso del campo para darle su lugar a Mbappé, tanto que cuando el hombre del PSG fue al saludo protocolario, su compañero le negó el saludo. Se nota que el feo detalle sorprendió a todos: