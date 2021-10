Tarde sensacional de Barrios y complicada de Lerma: balance del medio

La Selección Colombia sacó un valioso punto frente a Brasil en las Eliminatorias sudamericanas y sigue soñando con el pase a Catar 2022. Fue 0-0 en el Metropolitano de Barranquilla.



Una de las grandes claves del cero en el arco cafetero pasó por la brillante actuación de Wilmar Barrios y los apoyos de Jefferson Lerma. En ataque la cosa se complicó un poco. Por lo anterior, vale la pena hacer un recuento del rendimiento de aquel doble pivote frente a la sólida líder de las clasificatorias al Mundial.

El funcionamiento de ambos fue claro desde los primeros minutos. Lerma se adueño del sector derecho del campo y Barrios hizo lo propio por izquierda. En este sentido se encargaron de relevos y apoyos cuando algún lateral se veía en problemas.



También se pudo ver una situación particular. A la hora de apretar la salida brasileña, la orden era que uno salía mientras que el otro se quedaba. Pero da la curiosidad que casi siempre el que iba a apretar en territorio rival era Lerma y el volante del Zenit aguardaba.



Ahora bien, para sorpresa de muchos, Barrios fue quien por momentos tomó el bastión de la salida cafetera. No solo aportó en el primer pase sino además pudo salir con técnica excelsa cuando fue apretado por marcadores rivales.



Allí estuvo la gran diferencia con Lerma, quien era el más ofensivo de los dos, pero que no pudo asociarse con los jugadores de ataque ni desequilibrar individualmente. En ese sentido le costó muchísimo.



Los dos se encargaron de Neymar. Tarea de vital importancia. Si uno era sobrepasado, el otro debía cortar como fuese. Estuvieron tan bien conectados que tan solo una vez el astro del PSG pudo filtrar un pase a sus espaldas. También hubo bastante trabajo sobre Fred.



A fin de cuentas, Lerma no pudo pesar ofensivamente y al iniciar la segunda parte selló su salida con una tarjeta amarilla. Falta completamente evitable contra ‘Ney’. Al minuto 52 fue sustituido por Matheus Uribe.

Con lo anterior, Barrios recibió un pulmón extra en el doble pivote y su rendimiento se elevó. Robó absolutamente de todo, recuperó un par de veces en territorio contrario para dejar bien parados a sus compañeros e incluso comandó una contra. Tarde espectacular del cartagenero.