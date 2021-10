Colombia le jugó de tú a tú a Brasil: aguerrido empate en Barranquilla

Apasionante empate entre Colombia y Brasil, en duelo pendiente por la quinta jornada de las Eliminatorias sudamericanas rumbo a Catar 2022. Se sacaron chispas ambos seleccionados en el Metropolitano de Barranquilla.

Bajo el sol agobiante de Barranquilla, las acciones empezaron muy bien para el cuadro cafetero. Apenas disputado un minuto de juego, Jefferson Lerma robó un balón en salida del rival, Juan Fernando Quintero capturó el balón y probó suerte con un zurdazo lejano que Alisson controló sin problemas.



Pero esto tan solo fue un espejismo, pues Brasil no tardó en montarse. Algo apenas lógico teniendo en cuenta su brillantez individual y orden grupal. Justamente Neymar dijo presente al minuto 5 con un buen remate de media distancia, pero David Ospina evacuó el peligro con una volada monumental.



El juego asociativo de la visita llenó de dudas al equipo colombiano. Controlaron a placer en cada sector del campo y apelaron a la posesión para buscar espacios en zona ofensiva. Les terminó saliendo a las mil maravillas, mientras que Wilmar Barrios y Jefferson Lerma iban de lado a lado tratando de apoyar a sus compañeros.



A los 13' llegaría la pentacampeona del mundo con mucha claridad. Colombia erró gravemente en salida, lujos que ningún equipo se puede dar frente a una delantera letal. Neymar recibió la bola, aguantó la marca y filtró un pase fenomenal para Lucas Paquetá, quien la punteó ante la salida de Ospina y el balón terminó rozando el vertical izquierdo. Milagro para los cafeteros.



Completamente maniatada (al cuarto de hora la posesión era 70-30 en favor de los rivales), la Selección apeló a los contragolpes para tratar de hacer algo de daño. La elaboración en la mitad jamás apareció, la pareja Lerma-Barrios poco pudo hacer ante la falta de movilidad de Quintero.



Justamente ‘Juanfer’ buscó abrir el marcador con remates de media distancia y pelotas quietas, pero siempre cayó en la imprecisión. Misma que perjudicó a Díaz sobre los 36 minutos en una contra que prometía bastante y terminó con un remate débil. Alisson no pasó mayores afugias.



Brasil, sin dudas, provocaba preocupación en cada arrancada. En una de esas, Paquetá y Neymar lograron mover a los zagueros y a los dos mediocentros, aspecto que permitió filtrar un pase para Fred, al borde del área. El volante del Manchester United controló totalmente solo y tiró a colocar, pero afortunadamente su disparo se fue desviado.



En adelante, los de Reinaldo Rueda contaron con uno que otro avance y poco más...

La segunda parte inició con un susto para Rueda. En un forcejeo con Gabriel Jesús, Johan Mojica terminó con molestias físicas a la altura de la ingle. El desarrollo se detuvo unos instantes, pero pudo continuar.



Por si fuera poco, al 47', Lerma le cometió una dura infracción a Neymar, quien estaba lejos del pórtico, y se llevó la primera amarilla del partido. Aspecto que terminó por sacarlo del partido minutos después.



En esta oportunidad, Colombia no sufrió tanto las embestidas de Brasil y por momentos intentó hilar pases. Ganó unas cuantas faltas sobre la mitad del terreno.



La primera sustitución de Rueda fue por partida doble: salieron Roger y el ya mencionado Lerma, ingresaron Rafael Santos Borré y Matheus Uribe. Tite respondió con el ingreso de Raphinha (extremo) en lugar de Gabriel Barbosa.



Con el ataque refrescado y la “resurrección” de Quintero, la Selección fue trepándose al partido. Los laterales se proyectaron, la mitad se adelantó un poco y Falcao recibió más balones. Claro que todo ese ímpetu de Borré fue castigado pasada la hora de juego con una amarilla.



El peligro por fin tocó la puerta de Alisson. Recuperación de Borré en salida brasileña, Matheus recibe y de inmediato se la da a Falcao que le devuelve la pared de taco. El volante del Porto remató de primera, pero el arquero del Liverpool la sacó con lo justo.



Al 65' llegó la gran polémica del partido. En el tiro de esquina posterior al remate de Uribe, Borré la peinó en el primer palo y el balón impactó la mano de Raphinha. Desde el VAR revisaron y le ordenaron al juez central seguir con normalidad.



Dos minutos después, nuevamente llegó la Tricolor. Por primera vez, Brasil estaba a merced del rival. ‘Juanfer’ recibió en la mitad, recortó a su marcador y soltó un zurdazo tremendo. Alisson sacó bien.



Tite, pendiente de la furia colombiana, movió su banco: le dio paso al atacante Antony y al experimentado Thiago Silva, salieron Gabriel Jesús y Militao con notorias molestias físicas. Empezaba el duelo estratégico de los entrenadores.



La presión alta de Borré y compañía anuló por completo la creación brasileña. Neymar quedó completamente aislado. Y para darle aire al ataque, ‘Rei’ le dio paso a Duván Zapata y Luis Sinisterra, sacando así a Falcao y Quintero.



Recién al minuto 75 se dio un nuevo ataque de Brasil. Raphinha le ganó el 1 vs 1 a Mojica, recortó hacia dentro estando en el área y su remate salió desviado. Momentos después, Paquetá prendió mecha desde media distancia y Ospina evacuó magistralmente.



Colombia adelantó líneas y por momentos maniató al rival. Los costados fueron vitales en dicha labor, tanto Díaz como Sinisterra fueron navajas.



Al 83', apareció ‘San David’ con una milagrosa intervención. El salvador que se necesita siempre en un equipo. Raphinha recortó hacia dentro y tiró un centro envenenado que Antony impactó y Ospina, a reflejo puro, atajó. Brillantez total.



Los dueños de casa respondieron con Zapata. El delantero del Atalanta aguantó a lomo puro, se dio la vuelta sobre el borde del área y sacó un derechazo potente que Alisson controló.



Al final, cuando no quedaba un solo segundo, Colombia hiló una jugada colectiva sensacional. Duván aguantó y abrió para Borré, que de frente al área le dio con más fortaleza que dirección. El estadio casi se viene abajo.



Finalmente fue igualdad a cero entre Colombia y Brasil. La Tricolor llegó a 15 unidades y por ahora mantiene la quinta casilla. Brasil, que cedió puntos por primera vez en esta eliminatoria, quedó con 28 y está prácticamente clasificada a Catar 2022.