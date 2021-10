Falcao luchó, Rueda movió el tablero y Borré entró con actitud

Empate entre Colombia y Brasil en el estadio Metropolitano, con muchas aristas para analizar, desde lo que fue el juego, el posicionamiento de los jugadores, las instrucciones y planteamientos tácticos de Rueda y Tite. El frente de ataque dejó cosas preocupantes, pero a la vez interesantes, pues fue de menos a más, terminando en un excelente nivel.



La formación de ataque de Colombia contra Brasil dejaba vislumbrar un esquema 4-4-2 sobre el papel, para empezar a buscar las alternativas y crear peligro en el frente defensivo brasileño. Ya en cancha, Falcao apareció como el referente de ataque, el hombre llamado a recibir el balón o quedar de cara al gol. Sin embargo, la disposición de los de Tite hizo que los papeles cambiaran totalmente.



Roger Martínez era el llamado a ser reemplazo de Cuadrado, pero en la nómina estaba posicionado a la altura de Falcao. Pero, la labor del atacante del América de México quedo minimizada, pues Alex Sandro salió varias veces y no pudo aportar en esa zona defensiva, sirviendo de respaldo para Stefan Medina.



El frente de ataque lució perdido, Quintero y Roger buscaban intercalar, en ocasiones, posiciones, pero tampoco logró surtir efecto. Quien jugaba a la altura de Falcao debía retrasarse, pero no entraba en el circuito de juego que intentaba generar Colombia y empezaba a verse tomado por los volantes de primera línea.



De entrada, Reinaldo no decidió realizar cambios en el inicio del segundo tiempo. Interiorizó a Roger para ser el acompañante de Falcao. Pero no pasaron más de cinco minutos en los que el estratega haría los cambios. Roger Martínez dejó la cancha para darle paso a Rafael Santos Borre, quien quedaría como el hombre a espaldas del Tigre.



La labor del jugador del Eintracht Frankfurt, de inicio, era la de empezar a presionar a los defensores brasileños, que acostumbraron a salir con la pelota al piso. Esa presión e ímpetu del 19 le dio un nuevo aire en ataque.



El mismo Falcao empezó a ser protagonista en ataque, sirvió de pivote para que Matheus rematara y Alisson salvara. Cambio posicional y táctico, Colombia empezó a tener mayor manejo del ataque, buscando ahogar la salida de Brasil y con opciones de ataque por parte de los hombres del medio.



Falcao salió en los últimos 20 minutos del partido, dándole paso a Zapata, quien intentó en el frente de ataque, con buenas intervenciones en remates, sin mayor peligro. Empate que dejó cosas vistosas en el frente de ataque, con cierto hermetismo en el primer tiempo, pero con el cambio de actitud, posicional y táctico impuesto por Reinaldo Rueda para el segundo tiempo.