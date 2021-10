‘San David’ y ‘San Wilmar’, que nunca falten: calificación de Colombia

La Selección Colombia se le plantó firme a Brasil en las Eliminatorias sudamericanas y se convirtió en el primer seleccionado que le araña puntos en todo el certamen. Pura entrega, lucha e intensidad.



A pesar de tener un primer tiempo complicado por la posesión del rival, para la segunda parte, y con la mano de Reinaldo Rueda, el equipo colombiano maniató por momentos a la pentacampeona del mundo.



David Ospina y Wilmar Barrios brillaron como nadie. Los más destacados y en FUTBOLRED le traemos las calificaciones del partido:

David Ospina (9): tuvo tres atajadas espectaculares para salvaguardar el cero en su pórtico. Cada vez que se lo necesita, aparece. Así mismo, fue la voz de mando desde el fondo.



Stefan Medina (5): le costó a nivel defensivo y luchó en ataque. Perdió algunos duelos en el 1 vs 1 y cometió infracciones que pudieron evitarse. Si bien intentó dar una mano en ofensiva, por momentos se le vio inseguro.



Yerry Mina (7): lideró la zaga central, cortó pases filtrados (especialmente en el 1T) y fue el único que se animó a hablarle tanto a rivales como al árbitro central.



Carlos Cuesta (8): cada vez sorprende más su actuación. Con apenas 22 años juega con una seguridad asombrosa: anticipaciones precisas, cortes limpios y salida sensacional. Lleva dos papas calientes (Uruguay-Brasil) y en ambas respondió con creces. Se ganó la titularidad a pulso.



Johan Mojica (6): de menos a más. Sufrió enormemente en el 1T y en ataque no le dio mayor apoyo a Díaz; en el 2T no solo se proyectó sino que ganó casi todos los duelos. Otro de los que metieron tesón por montón.



Wilmar Barrios (9): que nunca falte en el mediocampo. Se comió la cancha y, como siempre, fue el respaldo solidario de sus compañeros. Pura entrega y corazón. Cuando se lo necesito en ataque y/o salida, respondió con técnica y precisión. No le falto sino un gol para tener una noche perfecta.



Jefferson Lerma (6): si bien contra Uruguay cambió el partido, frente a los brasileños no pudo ser el volante generador. Nunca pudo asociarse con Quintero en faceta ofensiva, pero en defensa le dio una gran ayuda a Barrios. Cuando pudo, lideró contras con su pase largo.



Luis Díaz (7): a falta de Cuadrado, ‘Lucho’ es la cuota de desequilibrio que tiene el equipo. Dejó un par de pinceladas a regate puro y desbordó en varias oportunidades. Le faltó rematar, concretar sus acciones.



Juan Fernando Quintero (5): tuvo un 1T completamente intrascendente. Estar tirado a la banda lo afectó, pero tampoco hizo mucho para salir de esa encerrona. En el 2T, estando ya en el centro, pudo desplegar algunas gotas de talento e incluso dejó un buen remate de media distancia. Cuando empezaba su función, Rueda lo sacó.



Roger Martínez (4): partido para el olvido. Lideró una que otra contra y poco más. A la hora de defender le costó una enormidad, dejando solo en varios momentos a Medina. Como pasó con Quintero, la banda lo castigó.



Radamel Falcao García (6): entrega y corazón. Otro de los que fue de menos a más. En el primer tiempo luchó más de lo que jugó y en el segundo pudo entrar más en el circuito de juego. No recibió una clara de los volantes...





SUSTITUCIONES



Rafael Santos Borré (6): le dio un vuelco total al equipo con su intensidad y presión. Fue el respaldo de Falcao y el apoyo del mediocampo. Falló en la definición.



Matheus Uribe (6): refrescó la mitad y apoyó a Barrios cuando lo necesitó. Así mismo aportó en ataque acompañando las jugadas, dando respiro a la posesión e incluso tuvo un remate potente que por poco termina en gol.



Duván Zapata (6): hizo la gran Atalanta: luchó con los centrales, aguantó, pivoteó. Se fabricó una oportunidad y dejó a Borré solo en otra.



Luis Sinisterra (5): le dio airea a la banda derecha. Apoyó a Medina (lo necesitaba mucho) y en ataque desbordó en un par de oportunidades. Le faltó confianza a la hora de encarar.