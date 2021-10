¿Apareció o no la magia del '10'? Así le fue a Quintero vs Brasil

Frente a los uruguayos apenas tuvo unos minutos en el remate, pero este domingo ante Brasil, el ‘10’ estuvo desde el inicio. Juan Fernando Quintero fue una de las novedades que incluyó Reinaldo Rueda para plantarle cara al líder de la Eliminatoria, y con lo que al final le bastó para sumar un difícil punto en casa.



Al '10' no le tocó muy fácil, sobre todo en el primer tiempo, pues tuvo que recorrer muchos metros para recibir la pelota y no encontró muchas conexiones. Fue uno de los afectados con el sometimiento de los brasileños. Y es que el equipo de Tite arrolló en el primer periodo y no dejó hacer mucho a Colombia. Sin embargo, el panorama fue otro en el complemento. 'Juanfer' se vio más suelto con el ingreso de Borré y Uribe, y pudo jugar mejor.

La primera acción del partido se dio sobre los 2 minutos. Juan Fernando Quintero eligió un remate a puerta de Alisson, pero la pelota terminó, sin problema, en poder del arquero. Pudo haber elegido el pase al centro, pero quiso probar su pierna zurda. Sobre los 20 minutos, en una buena transición, Colombia intentó irse al ataque con Quintero quien filtró un pase para Luis Díaz; la jugada que fue cortada por la defensa, aunque el línea había advertido fuera de lugar.



Antes de irse al descanso, Quintero lo buscó de tiro libre tras una falta cerca al área sobre Falcao García. Remató al arco pero la pelota se fue elevada sobre el larguero. Con el pasar de los minutos, ‘Juanfer’ se fue acomodando por banda derecha y desde allí empezó a intentar con remates y centros al área. Pero nada le salió. Lucía desesperado.



En siete minutos del segundo tiempo, Reinaldo Rueda envió a la cancha a Matheus Uribe y Rafael Santos Borré por Jefferson Lerma y Roger Martínez, y justamente con Uribe se juntó para elaborar juego. Marquinhos tuvo que exigirse para cortar la prometedora acción. Con el pasar de los minutos, Colombia se tomó confianza y empezó a “bombardear” el arco de Alisson, quien sacó tres remates que llevaban destino de gol. Uno de ellos del '10', quien antes de ser sustituido, probó desde afuera del área.



Finalmente, el jugador del Shenzhen FC salió del terreno de juego a los 77 minutos para el ingreso de Luis Sinisterra.