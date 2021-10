Luis Díaz sigue en deuda: Brasil supo controlar al genio de Colombia

Luego de brillar en la Copa América, a Luis Díaz ya lo miran con otros ojos en Suramérica. Este domingo, en el empate de Colombia 0-0 con Brasil, se notó lo que había advertido el cuerpo técnico: al guajiro le tienen un bloque de seguridad exclusivo para que no haga el daño que puede causar.



“Él es una de las fortalezas de Colombia, uno de los jugadores a los que debemos poner mucha atención, entrenamos para eso y tenemos nuestro modelo. Cada juego pide una especificidad ofensiva y defensiva. Esperamos que podamos neutralizarlo con nuestra seguridad defensiva”, había advertido César Sampaio.



Y a fe que supieron marcar a Díaz. El extremo del Porto de Portugal fue controlado y escalonado. Casi siempre recibió sobre la raya izquierda, muy alejado del área brasileña.



Díaz quiso, con su gambeta y velocidad, buscar la manera de desequilibrar, pero falló en el intento. Tampoco le ayudaron sus compañeros, que estaban tan pendientes de posicionarse tácticamente, que no se soltaron, no se mostraron, y cada vez que ‘Lucho’ buscaba sociedades, no las encontraba.



En otras oportunidades, Díaz quiso ser el salvador de Colombia y se excedió en el transporte, en la jugada individual y hasta en remates en momentos en los que podía buscar a otros jugadores para llegar con más fuerza en ataque, disparando al arco sin potencia ni peligro.