Mina-Cuesta, la pareja que anuló a Brasil e ilusiona a Colombia

Colombia acabó con la racha de victorias de Brasil en las Eliminatorias, al empatar 0-0 en el estadio Metropolitano. El buen funcionamiento defensivo de la Tricolor fue la clave para que el combinado nacional sacara un punto de oro en casa y se juegue la vida contra Ecuador el próximo jueves.

Justamente, uno de los puntos altos que han dejado estos dos partidos de clasificatoria (Uruguay y Brasil), es el nivel de los dos centrales, y es qué, ante el bajón deportivo de Dávinson Sánchez, Carlos Cuesta apareció como la gran revelación y se adueñó del puesto.



Reinaldo Rueda le dio continuidad a la pareja Yerry Mina - Carlos Cuesta, una combinación de experiencia y juventud que le está dando buenos resultados a Colombia, y como muestra de ello fue el duelo contra Neymar, Gabigol y Gabriel Jesús, el tridente maravilla que utilizó Tite para intentar llevarse los tres puntos en Barranquilla.



No fue un buen primer tiempo de Colombia, la zona de volantes le dio libertad a la ofensiva brasileña que, si bien no tuvo muchas acciones de riesgo, pudo marcar la diferencia en la primera mitad. Barrios se impuso en el medio centro y, junto a Cuesta y Mina, anularon a un Neymar que empezó por derecha, pero que se fue tirando hacia el centro. Justamente, la estrella del Brasil se vio opacado por Yerry Mina gran parte del partido, y es que el delantero del PSG se dedicó a pelear con el zaguero colombiano, quien se mantuvo en su rol y no cayó en los reclamos del ‘10’.



Mina, férreo en la marca hombre a hombre, y Cuesta, claro en los anticipos y cierres en velocidad, impidieron que la Verdeamarela hiciera estragos en el área de Colombia. El trabajo fue en conjunto, ya que, con el ingreso de Raphinha en el segundo tiempo y la activa participación de Lucas Paquetá en ataque, la defensa Tricolor se vio exigida; sin embargo, los zagueros estuvieron a la altura del reto y, respaldados por Stefan Medina y Johan Mojica, de gran labor en la bandas, evitaron la caída del pórtico nacional.



Así como Mina y Cuesta, David Ospina también fue vital para el puntazo en condición de local. El arquero antioqueño, como Alisson en Brasil, fue clave para el 0-0 en Barranquilla, pues sus atajadas le dieron la posibilidad a Colombia de quitarle la racha de nueve victorias en Eliminatorias.



Con el cero en el Metropolitano, la Selección Colombia sacó un punto valioso en el camino a Catar 2022, teniendo en cuenta que se enfrentó al líder de la competencia y que los otros resultados jugaron a su favor. El nivel de los centrales ilusiona a Colombia con una pareja que puede dar muchos frutos en la zona de atrás, lo cual será vital para conseguir la clasificación a la Copa Mundo del próximo año.