El ‘Tino’ defendió a Córdoba y explotó contra directivos en Colombia

Pasan los días y continúan llegando versiones respecto al veto que tuvo Iván Ramiro Córdoba en Selección Colombia. El último en meterse en la colada fue Faustino Asprillo.



El exfutbolista aprovechó su espacio en el programa ‘ESPN F360’ para dar su opinión y lanzar una fuerte crítica en contra de los directivos del fútbol colombiano.

Vale recordar que toda esta discusión empezó cuando Córdoba, en diálogo con varios medios de comunicación, presentó su libro ‘Retrato de un Luchador’ y aseguró que no fue convocado en su momento por tener “una situación con un periodista”.



Más adelante, Eduardo Lara confirmó que “había un veto acá para Iván Ramiro por parte de los directivos” y él mismo fue quien se encargó de traerlo de vuelta, “levantarle el veto que tenía porque para mí era un excelente jugador”.



Así mismo, Carlos Antonio Vélez dio detalles del porqué los directivos decidieron hacer eso: “Yo sí lo sé y no es propiamente porque un periodista lo haya criticado o le haya dado ‘palo y palo y palo’, como dice... En ese partido frente a Chile los jugadores estaban pensando en un paro, haciendo asambleas permanentes, reuniones en la concentración, fuimos a jugar el partido, nos empataron, nos fuimos eliminados a Paraguay, volvimos y decretaron el paro. Ese paro estuvo liderado por el señor Iván Ramiro Córdoba.. fue el instigador de esa huelga”. Dicho movimiento desencadenó la creación de lo que hoy se conoce como Acolfutpro.



Pues bien, el ‘Tino’ afirmó que el periodista que tuvo el inconveniente con Córdoba “no es el problema”, su malestar está enfocado hacia la forma en que actuaron los dirigente de aquel entonces.



“Aquí el problema no es el periodista, el periodista puede ser cualquiera. Aquí el problema es que no puede ser que a una persona lo veten porque no está de acuerdo... El veto de Iván Ramiro fue porque quiso ayudar al fútbol colombiano”, manifestó.



“Cuando apareció, que en todas partes del mundo se vio, el sindicato de futbolistas colombianos. Nace el sindicato y por eso lo vetan. ¿Quién lo veta? Los directivos que estaban en el fútbol. Todos los presidentes de los equipos y los de la Federación lo vetan porque él lideraba eso”, continuó.



“No es posible, él está tratando de ayudar al futbolista colombiano. Entonces si yo voy y los ayudo, no les sirve a ellos. Ellos tiene que tirar para el mismo lado de él. Es una cosa buena para el fútbol... ”, culminó.