Tremendo palo de Iván Ramiro Córdoba a periodista: 'me puso la cruz'

Iván Ramiro Córdoba no necesita defensores. Nadie que haya hecho un gol que vale una Copa América, la única para su país, debería necesitarlo. Y aún así, según su propia confesión, sí necesitó ayuda, tal vez debió hacer público que lo marginaron de la Selección Colombia por una mala relación con un periodista.

Al menos eso fue lo que fijo el excapitán de la selección nacional, en una extensa entrevista con el programa 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, con motivo del lanzamiento de su libro, ‘Retrato de un Luchador’.



Con motivo de la presentación de su libro, apuntó directo a quienes le jugaron en contra: "En el libro digo muy bien y expreso muy bien diferentes circunstancias que demuestran eso. Como la de un director técnico de selección Colombia que viene, hace el viaje hasta Italia para verme, pero solo podía convocarme si yo resolvía una situación con un periodista", dijo. No mencionó el nombre, pero todos lo relacionan con la etapa de Jorge Luis Pinto, en la que no volvió a la selección nacional.



"Entonces, imagínate llegar a ese punto de poder convocar un jugador de fútbol solamente si este jugador resuelve eso, yo no tenía problemas con ningún periodista, ya que tuvieran conmigo era otro cuento", añadió.



El problema, al parecer, no era menor: "Me puso la cruz y palo, palo, palo, palo. Y mi familia sufriendo acá y yo les decía: ‘No escuchen la radio’, pero escuchaban. Yo nunca le di mayor importancia porque dije que el problema era de él", contó. Claramente habla de un periodista de radio, que no identificó.



Hoy, Córdoba es director deportivo y copropietario del Venezia FC de Italia, con el que busca el ascenso a la Serie A. Ya no tiene interés en arreglar nada. Pero sí ha dejado una sombra de duda sobre quienes hicieron que su imagen no fuera la adecuada para quien anotara el gol de la victoria contra México, una soleada tarde en el estadio El Campín, el recuerdo feliz del único título de Copa América que ha celebrado Colombia en toda su historia.