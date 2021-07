Iván Ramiro tenía razón: 'para nadie es desconocido que había un veto'

Iván Ramiro Córdoba, excapitán de la Selección Colombia y autor del gol que le dio al país su único título de Copa América, reveló hace pocos días que una diferencia con un periodista había hecho que lo vetaran en el equipo y lo marginaran por mucho tiempo. Muchos lo pusieron en duda, pero en las últimas horas una fuente irrefutable confirmó que el jugador tenía razón.

Eduardo Lara, exDT de la Selección Colombia, aseguró que efectivamente pesaba una prohibición para convocarlo y que fue él quien lo devolvió al equipo.



"Lo único que les puedo decir es que en el momento que yo tengo la selección después de Pinto, para nadie es desconocido que había un veto acá para Iván Ramiro por parte de los directivos. Yo hablo con el Dr. Luis Bedoya (expresidente de la FCF), que era mi jefe en la federación, le dije que necesitaba un jugador como Iván Ramiro para la Eliminatoria que por favor me permitiera poderlo traer", dijo el entrenador, en entrevista con Caracol Radio.



El DT ahondó en el detalle y dejó claro que el futbolista estaba muy dolido y no fue sencillo su regreso: "me costó bastante convencerlo, pero al fin y al cabo él acepta. Aprovechando que yo iba a ir a Europa a visitar los jugadores le pedí un tique a Milán y fui a hablar con Iván. Vuelvo y repito, lo único que yo hice fue traerlo a la selección, levantarle el veto que tenía porque para mí era un excelente jugador, era una persona que con nosotros se manejó de excelente manera en el tiempo que lo tuve en selección", añadió.



Significa que Córdoba, en efecto, sufrió un veto, que los tiempos coinciden con la era Jorge Luis Pinto en el equipo nacional y que sin importar el interés deportivo, primaba una orden superior para no convocarlo.



Sobre esas motivaciones no quiso profundizar el técnico Lara: "ee ahí para allá los problemas que tenía con la prensa o con los vetos eso se me sale de las manos. Yo lo que quería era tener un gran jugador", concluyó.