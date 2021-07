‘Yo sí sé por qué no lo llamaron’: durísima crítica de Vélez a Córdoba

En diálogo con diferentes medios de comunicación en Colombia, Iván Ramiro Córdoba encendió una gran polémica en el lanzamiento de su libro ‘Retrato de un Luchador’, tras afirmar que no fue convocado a la Selección por tener que “resolver una situación” con un periodista.



“En el libro digo muy bien y expreso muy bien diferentes circunstancias que demuestran eso. Como la de un director técnico de selección Colombia que viene, hace el viaje hasta Italia para verme, pero solo podía convocarme si yo resolvía una situación con un periodista... yo no tenía problemas con ningún periodista, ya que tuvieran conmigo era otro cuento”, expresó en Caracol Radio.

Al respecto, el periodista Carlos Antonio Vélez, muy a su estilo, le respondió al exfutbolista en el programa ‘Palabras Mayores’ de Antena 2. Habló de las verdaderas razones por las que al ex-Inter dejaron de convocarlo y le recordó cómo impulsó la creación de Acolfutpro.



“El señor Iván Ramiro Córdoba se pavoneó por todas partes. Lo invitaron y algunos lo califican como leyenda, no yo. A mí me parece que es un buen jugador, pero una persona que no dice la verdad deja mucho qué desear”, empezó Vélez con el tema en cuestión.



Respecto a la acusación a un periodista, Vélez indicó: “Puede ser cualquiera de nosotros: Iván Mejía, Edgar Perea, que en paz descanse, o aquellos que en aquella época hacíamos mucho ruido. Obviamente no íbamos a permitir que algunos agarraran la Selección como su caja menor. Esa es una de las tantas salidas en falso de aquellos que se quieren aprovechar de la mala memoria de la gente o del no conocimiento de ciertos temas. El señor Iván Ramiro Córdoba no tiene por qué echarle la culpa a ningún periodista de que no lo hayan llevado a la selección nacional”.



Sobre las “verdaderas” razones de su no convocatoria, dejó algunos cuestionamientos: “El sabe el porqué, que lo cuente. ¿Será que lo cuenta en el libro? Si él quería que le promocionáramos el libro, pues se lo vamos a promocionar. ¿Será que lo cuenta?¿Cuáles fueron las verdaderas razones por las cuales no lo volvieron a llamar? Yo sí lo sé y no es propiamente porque un periodista lo haya criticado o le haya dado ‘palo y palo y palo’, como dice. ‘Palo’ que se mereció y ustedes se van a dar cuenta que se merecía eso y mucho más”.



Así mismo, recordó un episodio que fue clave en el tema Selección-Córdoba: “8 de octubre del 2005. En Barranquilla jugaban la selección colombiana de fútbol, nuestra gloriosa selección, que algunos manosean, y la selección chilena. Dirigía al equipo Reinaldo Rueda. Si nosotros ganábamos ese partido que era el penúltimo de las clasificatorias, iríamos con chance a Asunción para conseguir la clasificación. Ese día no ganamos el partido que teníamos que ganar, lo empatamos. Y se supo, supimos, que esa semana mientras Reinaldo intentaba preparar al equipo, el señor Iván Ramiro Córdoba y algunos amigos suyos, de Selección y otros que no, en un recientemente creado sindicato de futbolistas (Acolfutpro), aprovecharon la concentración de Colombia para mitines sindicalistas, para reuniones del sindicato, proyectando un paro para esa semana del 12 de octubre. Un paro que venían anunciando desde meses antes porque habían mandado un pliego a los clubes y la Dimayor y el Gobierno no les habían parado bolas... En ese partido frente a Chile los jugadores estaban pensando en un paro, haciendo asambleas permanentes, reuniones en la concentración, fuimos a jugar el partido, nos empataron, nos fuimos eliminados a Paraguay, volvimos y decretaron el paro. Ese paro estuvo liderado por el señor Iván Ramiro Córdoba.. fue el instigador de esa huelga”.



Para finalizar, Vélez explicó lo que, según él, ocurrió con todo el lío: “Los dirigentes, en el derecho que tienen, escogen quién sí y quién no. Una persona que atenta contra la Selección, contra la clasificación al Mundial en aquella época y contra el fútbol en sí, promoviendo una huelga, pues obviamente no es bien mirado. Entonces, ¿la culpa es de un periodista que lo criticó? Joder, no me crea tan pendejo. Y seguramente habrá gente que le crea... Una huelga fallida porque fracasó... ¿Y los dirigentes federativos y de la Dimayor se iban a quedar muertos de la risa después de que Córdoba les organizan un paro en plena concentración de Colombia, antes de un partido crucial? Iván, tú sabes que esa fue la razón por la que no te volvieron a llamar”.