Calientes vacaciones de Wanda: luce cuerpazo bajo el sol y sin Icardi

¿Alguna vez escuchó la expresión 'el mantra-yoga'? ¡Se lo traducimos! Es la fase aplicable a muchas bellas mujeres que acompañan a millonarios futbolistas y significa: 'el man trabaja... yo gasto'.

Y una de las practicantes más famosas de esta novedosa terapia es Wanda Nara, la bella esposa de Mauro Icardi, quien se divierte por estos días, sacándole el máximo provecho al sol del verano europeo, acompañada de sus hijas pero no del futbolista, quien fue citado para la pretemporada del PSG, tras no haber participado en la Copa América que ganó Argentina.



La escultural rubia no deja nada a la imaginación y presume de su figura en una cuenta de Instagram, que tiene más de 8 millones de seguidores.



De playa en playa, de lujoso hotel a paradisiaca playa y con lujos que pasan por los aviones privados, la bella Wanda aprovecha el dinero y él éxito de su marido. Así pasa su descanso: