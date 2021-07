No podía ser Pitana... curioso homenaje de club argentino a un árbitro

El fútbol argentino le acaba de regalar al mundo un momento que se hizo tendencia en redes. Rosario Central, en la previa del partido contra Vélez Sarsfield, decidió homenajear ¡al árbitro del partido!

La situación se dio en la segunda jornada del campeonato de primera división. Rosario recibió a Vélez en el estadio Gigante de Arroyito, pero lo más llamativo del encuentro pasó en la previa.



Durante el sorteo, la directiva del conjunto local, encabezada por el presidente Rodolfo di Pollina, decidió brindarle un emotivo e inesperado homenaje al árbitro Fernando Rapallini.



¿Por qué ese gesto? La idea era darle un reconocimiento al juez central por ser la primera y única, hasta el momento, carta sudamericana en una Eurocopa.



Gracias a un acuerdo de intercambio entre Conmbeol y Uefa, Rapallini pudo dirigir en el máximo certamen europeo de selecciones, mientras que el español Jesús Gil Manzano hizo lo propio en la Copa América.

​El referí argentino de 43 años impartió justicia en tres duelos: Macedonia vs Ucrania, Escocia vs Croacia y Francia vs Suiza (octavos de final.



