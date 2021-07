¡Intensidad pura! Borré sorprende en el entrenamiento del Frankfurt

Rafael Santos Borré se encuentra preparando su temporada con el Eintracht Frankfurt de Alemania y el objetivo es claro: romperla en su segunda travesía por el fútbol europeo.



Recordemos que el delantero de 25 de años tuvo su primera incursión en el ‘Viejo Continente’ de la mano del Atlético de Madrid, club que no le dio mayor oportunidad y terminó cediéndolo al Villarreal.

De allí regresó a Sudamérica gracias a la gestión de River Plate y se convirtió en el goleador de la mítica etapa de Marcelo Gallardo. A su gran capacidad anotadora le sumó sacrificio e intensidad.



Justamente estos dos últimos aspectos lo llevaron a destacar en la Copa América 2021 y fue su carta de presentación en el primer entrenamiento con el Frankfurt.



El cuadro alemán siguió al detalle los movimientos del barranquillero y en video quedó evidenciado su compromiso en ataque barriéndose al que tenía la pelota y cubriendo después al posible receptor.



“Hay una muy buena plantilla, hay grandes jugadores y primero que nada humanamente son muy buenos, así que me ayudan a adaptarme rápidamente... Traté de mantener mi forma en las vacaciones, traté de no perder mucho ritmo y me voy sintiendo bien. Más que nada es adaptarme a los trabajos y a lo que le gusta al entrenador en cuanto a la parte táctica”, dijo el atacante a los medios del club.