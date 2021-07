Así será la última fecha en fase de grupos de los Juegos Olímpicos

Este miércoles, en la madrugada colombiana, se definen los clasificados a cuartos de final en el fútbol masculino de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Solo ocho equipos seguirán en competencia y lucharán por la medalla dorada.



Cuatro grupos y solo dos equipos accederán a las llaves de cuartos.



Selecciones de renombre, como Argentina, Francia y Alemania, tienen comprometidas sus aspiraciones. España, Brasil y Japón, tienen ventaja pero tampoco pueden relajarse, pues un pestañeo los podría sorprender.



¿Qué pasa si hay empate en fase de grupos? El primer ítem es la diferencia de goles. Si persistiera el empate entre dos o más selecciones, la clasificación final se determinará mediante un sorteo.



A continuación cómo será la última fecha, con partidos y horarios; además, las cuentas de cada uno para clasificar a cuartos de final.



Grupo A

Posiciones

Japón – 6 puntos y +2

México – 3 puntos y +2

Francia – 3 puntos y -2

Suráfrica – 0 puntos y -2



Fecha 3

6:30 a.m.: Francia vs. Japón

6:30 a.m.: Suráfrica vs. México



Cuentas para clasificar



Japón: con el empate (o victoria) avanza y pasa primero. Si pierde, que no sea por más de 1 gol o que México no gane.



México: gana y pasa. Si empata, que no gane Francia. Si pierde, que no sea por más de 1 gol y que Japón le gane a Francia.



Francia: debe ganar por 2 o más goles. Si empata, que pierda México. La derrota lo elimina.



Suráfrica: debe golear a México y esperar que Japón le gane a Francia.



Grupo B

Posiciones

Corea del Sur – 3 puntos y +3

Honduras – 3 puntos y 0

Nueva Zelanda – 3 puntos y 0

Rumania – 3 puntos y -3



Fecha 3

3:30 a.m.: Rumania vs. Nueva Zelanda

3:30 a.m.: Corea del Sur vs. Honduras



Cuentas para clasificar



Corea del Sur: con el empate (o victoria) avanza. Si pierde estará eliminada.



Honduras: gana y pasa. Si empata, que haya empate en el otro partido. Si pierde queda eliminada.



Nueva Zelanda: gana y pasa. Si empata, que Corea le gane a Honduras. Si pierde queda eliminada.



Rumania: debe ganarle a Nueva Zelanda. Otro resultado lo elimina.



Grupo C

Posiciones

España – 4 puntos y +1

Australia – 3 puntos y +1

Argentina – 3 puntos y -1

Egipto – 1 punto y -1



Fecha 3

6:00 a.m.: Australia vs. Egipto

6:00 a.m.: España vs. Argentina



Cuentas para clasificar



España: con el empate (o victoria) avanza. Si pierde estaría eliminada.



Australia: gana y pasa. Si empata, que haya empate en el otro partido o gane España. Si pierde queda eliminada.



Argentina: solo le sirve ganar. Cualquier otro resultado y combinación lo elimina.



Egipto: debe ganarle a Australia. Otro resultado lo elimina.



Grupo D