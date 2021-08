Convocados Román y Vargas: ¿qué otros embajadores irían a Selección?

A Millonarios se le avecina una maratón de partidos entre lo que resta de agosto y septiembre. Serán en total 15 puntos en disputa que lo podrían dejar a tiro de la clasificación a cuadrangulares.



Ahora bien, la tarea no será fácil pues Alberto Gamero tendrá que batallar contra las lesiones (por ahora la lista es larga) y las convocatorias de algunos jugadores a sus respectivas selecciones.

Justamente sobre lo anterior, el conjunto albiazul ya sabe que no podrá contar con Andrés Felipe Román, citado por Reinaldo Rueda para la triple fecha de Eliminatorias, ni Juan Pablo Vargas, convocado por Luis Fernando Suárez a Costa Rica.



Eso sí, para el duelo del sábado Vargas podrá jugar pues su viaje está programado para el domingo. Caso contrario a Román, que se unió a la Selección este viernes.



El “dolor de cabeza” de Gamero podría ser mayor en caso de que tanto FIFA como Conmebol no puedan arreglar la situación del préstamo de futbolistas con las principales ligas europeas. Detalle que obligaría a las selecciones sudamericanas a jugar con lo que tengan a la mano.

En el caso de Colombia, los primeros apuntados serían quienes hicieron parte del morfociclo. Es decir, jugadores de la Liga BetPlay.



“Hoy tenemos a Román y por él ya va a estar Perlaza. Vargas juega con nosotros el partido de mañana y se va el domingo; por él, seguramente estará Andrés Murillo, que es con quien viene alternando”, puntualizó el técnico embajador en primera medida.



Agregó que no puede responder por otros posibles convocados porque “no es algo seguro” y en dicho sentido tiene en sus planes a los que están aptos para jugar. Ahora bien, sí reveló nombres de los posibles citados.



“Son los tres que estaban en microciclo: Andrés Llinás, Stiven Vega y Fernando Uribe”, expresó. Tres sectores diferentes del campo y Rueda poría aprovechar eso, si se da la posibilidad.

​Por otro lado, Gamero aseguró que en caso de que estos tres sean citados para las Eliminatorias, “ahí tenemos jugadores que están esperando una oportunidad”.



En lugar de Uribe, están Ricardo Márquez y Jader Valencia, por Llinás la solución sería Breiner Paz y con la baja de Vega estarían ahí detrás Juan Carlos Pereira o Juan Camilo García. A grandes rasgos, esas son las variantes que ve el estratega samario.



“Sería una satisfacción y un orgullo de que nuestros jugadores estén representando nuestro combinado patrio. Si no se da, ahí tenemos la posibilidad de que nos ayuden”, finalizó.