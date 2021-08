‘Los clubes están obligados a ceder jugadores’: Conmebol da la pelea

El presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) de Chile, Pablo Milad, dijo este jueves que los convocados para las próximas tres fechas de eliminatorias del Mundial de Catar deben viajar a la concentración, pese a que algunos clubes europeos se niegan a cederlos.



"La posición de la ANFP, al igual que la de la Conmebol, es que los jugadores deben venir", dijo Milad al informativo digital Emol. "Es fecha FIFA y los reglamentos y artículos son claros respecto a la obligación de los clubes de ceder a los jugadores", añadió.

"Los jugadores deben presentarse en las fechas estipuladas. Ya les pedimos a los jugadores que viajen asegurando que nosotros enfrentaremos cualquier situación que pueda suceder a futuro. Los clubes están en la obligación de ceder", enfatizó el directivo.



La selección de Chile enfrentará a las de Brasil, Ecuador y Colombia en una programación que comenzará el 2 de setiembre. Para estos partidos la presencia de algunos jugadores que militan en clubes de Inglaterra e Italia se puede ver comprometida por la negativa de esas entidades a cederlos.



La Liga Premier inglesa y la English Football League (EFL, segunda división inglesa) anunciaron que todos sus clubes acordaron no autorizar el viaje de sus jugadores para las eliminatorias sudamericanas.



Uno de estos clubes, el Blackburn Rovers, anunció que el delantero Ben Brereton Díaz no podrá viajar. "Prefiero que marque goles para nuestro club y nos ayude a ganar partidos de fútbol. Nosotros pagamos su salario y creo que el club debería asumir que tienen que cuidar del club", dijo el entrenador Tom Mowbray.



"Me parece que a Ben no se le dará permiso para ir, si eso cambia en los próximos días esperaremos y veremos", agregó Mowbray.



La Liga española y el Calcio italiano también se sumaron a la iniciativa de las competiciones inglesas e informó de que apoyará a los que decidan no autorizar el viaje de sus futbolistas sudamericanos.