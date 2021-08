Así está el hospital embajador: novedades de Millos frente al Pereira

Después de una importantísima victoria en condición de local frente a un rival directo como lo es Independiente Medellín, Millonarios afrontará un nuevo reto en la séptima jornada de Liga: visita a un necesitado Deportivo Pereira.



El azul viajará este viernes en horas de la tarde a la capital de Armenia con una nómina que consta de varias bajas por lesión. Al respecto, Alberto Gamero dio detalles en rueda de prensa.

Claves frente al Pereira - Uno de los aspectos que debemos tener en cuenta es que a veces como visitantes salimos a hacer la presión alta y buscar los partidos, hemos tenido inconvenientes en el repliegue. Creen que regalamos el balón para contragolpear nosotros y nos pasa es lo contrario. Por ir a buscar el partido, nos contragolpean. Ese es uno de los punto importantes para el día de mañana porque sé que buscaremos el partido, sé que vamos a estar mucho tiempo en zona 2 y 3. Debemos estar pendientes de las transiciones que ellos tienen porque cuentan con jugadores jóvenes y rápidos que en cualquier momento pueden hacernos daño.



Presente del equipo - Busco siempre el mayor rendimiento del equipo y todos los días estamos corrigiendo, buscamos mejorar. A veces hemos tenido esas curvas de rendimiento en la que hemos bajado o subido. Estamos pendientes de que el equipo en cada partido y durante la semana no baje como el semestre pasado. Hoy siento que estamos bien, hemos cometido errores y los estamos corrigiendo. Me parece que estamos en un momento bueno, sólido y ojalá podamos clasificar lo más rápido posible.



Situación médica de los jugadores - En el departamento médico vamos bastante bien. Hoy nos soltaron a (Emerson Rivaldo) Rodríguez, (Camilo) Romero. Nos queda todavía lo de (Omar) Bertel y lo de Kliver (Moreno) y (Diego) Abadía es más largo. De (Christian) Vargas, yo creo que la otra semana ya está con nosotros. Hemos tenido en la parte médica una evolución rápida y eso nos conforta.



Novedades en Pereira - Si no hay un extra, la única novedad es la de (Andrés Felipe) Román que está con la Selección y en su lugar entre (Elvis) Perlaza. De resto creo que vamos a tener la misma nómina que viene jugando y se viene afianzando.



Daniel Ruíz - Muy buen trabajo, ha entendido lo que se quiere. Es un muchacho, a pesar de ser joven, muy inteligente a la hora de recibir instrucciones y tareas. Nos ha dado una mano importante, especialmente el partido contra Medellín porque tuvo velocidad, fútbol y marca cuando lo necesitamos. A medida que se vaya acoplando a la posición y al grupo, vamos a tener un jugador interesante no solo para Millonarios sino para la Selección Colombia.