¿Se resignan colombianos a perderse Eliminatorias? Hablan sus clubes

Pasan las horas y por ahora no se ve viable un acuerdo que les permita a los jugadores de las principales Ligas ed Europa, integrar sus selecciones nacionales para las Eliminatorias a Catar 2022.

Las posiciones de las ligas de Inglaterra, España, Italia y Portugal están muy firmes y han decidido no permitir que sus empleados viajen, por las estrictas normas sanitarias que tendrían que cumplir a su regreso y el largo tiempo qeu estarían fuera de sus clubes. la FIFA asegura que tienen que jugar sí o sí.



Y en el medio están los futbolistas, decepcionados por no poder decidir por ellos mismos, pero conscientes de los riesgos que implica desobedecer a sus empleadores.



El técnico de Yerry Mina en Everton, Rafa Ben´tiez, se refirió así a la puja: "obviamente no es una situación fácil para ninguno, pero creo que la decisión se ha tomado y eso es todo. Los jugadores entendieron la decisión, tenemos que protegerlos a ellos y tratar con esto. Esto es lo que hay", dijo. Entender implica resignarse, al menos según lo que explica el español.



Y en ese mismo sentido, Sérgio Conceição, DT de Porto, de Matheus Uribe y Luis Díaz, explicó en rueda de prensa: "lo pensaremos más tarde, pero es un problema, sin duda. Díaz y Uribe jugarán el último partido con Colombia el 9 y el partido contra Sporting es el 11 o 12, creo. Luego hablaremos con los jugadores y las federaciones para entender. Por supuesto que la selección es importante, pero el club es más importante, en mi opinión", dijo.



En Colombia se rumora que el itinerario de los jugadores sigue inalterable, que confían desde la FCF en que podrán actuar y que han ofrecido incluso asesoría legal si los jugadores desean venir, a pesar de la opinión contraria de sus clubes. Pero no es tan sencillo.



Lo único que sabe Mina es que espera jugar este sábado contra Brighton, igual que Uribe y Díaz, con Porto frente a Arouca. Lo demás, a decir verdad, no está en sus manos.