DEBATE: ¿cómo resolver lío de cesión de jugadores para Eliminatorias?

A la protesta de Inglaterra y España se unieron Italia y Portugal: no cederán a sus jugadores para la triple fecha de Eliminatorias suramericanas a Catar 2022. El tema central de la queja no es ni siquiera la fecha FIFA, que todos los clubes suelen respetar, sino que se vayan a jugar tres partido, lo que obliga a que los futbolistas se ausenten en sus clubes pro más tiempo.

Ahora mismo la pelota no tiene dueño: FIFA alega que los clubes están obligados a cederlos, y estos afirman que en el mismo reglamento tienen argumentos para no dejarlos viajar por la complejidad delr egreso, debido a als normas sanitarias de cada país. ¿Qué hacer?



FUTBOLRED contactó a expertos analistas y les pidió responder a dos preguntas sobre los caminos ideales que puedan llear a una solución. Estas son las inquietudes de nuestro test:



1. ¿Cuál es la mejor opción para la fecha de Eliminatorias de septiembre?

A- Aplazarlas, si no vienen las figuras no hay garantías de competencia

B- Jugarlas así sea con nóminas alternas: no hay fechas disponibles para aplazar

C- Jugar solo dos jornadas, como piden en Europa, y ver después cómo jugar la fecha pendiente



2. De estas alternativas para salir del lío, ¿cuál prefiere?

​A- Jugar las Eliminatorias en Europa para contar con las figuras y hacerles el quite a las cuarentenas

B-Modificar todo el calendario: mover el Mundial para 2023 y dar más tiempo a las Eliminatorias en 2022

C- Aplazar las jornadas de septiembre y octubre y hacer 'mini torneo' en junio próximo, aplazando el sorteo de julio para cumplir fechas pendientes.



Estas son las opiniones de los analistas consultados:



Gabriel Meluk

Editor de deportes de EL TIEMPO

1- C

Más allá de la pandemia que ha sido el gran pretexto pro el que han podido torcerle el pulso a Conmebol, el argumento hoy es que hay un partido de más. Entonces si se juegan solo dos se les quita un argumento de batalla que ellos esgrimen para no prestar los jugadores y alterar de paso el orden del Mundial de fútbol porque la Eliminatoria hace parte del Mundial.



2-B

En la misma línea de la respuesta anterior, está bien, hay que crear una fecha extra. Alegarán que perderán tiempo y no prestarán a los jugadores porque son 8 días más, sy i esta de tres eran 6 días más... si es así, para evitar el problema y terminar de quitarles justificaciones, la FIFA puede tomar el modelo del Comité Olímpico: se aplazaron los Juegos de Tokio un año y se hicieron.



Tito Puccetti

DirecTV, Caracol, Blu Radio

1-C

'Del ahogado' el sombrero, es mejor jugar dos que ninguna, jalar la pita en este momento, políticamente, después de lo que pasó con la Superliga, una pelea entre FIFA y Ligas uniría a algunos enemigos de la FIFA, así que no sirve mucho. Lo mejor es conciliar, negociar y jugar solo dos fechas e intentar buscar otra doble fecha en 2022, eso sería lo ideal. Es una una situación muy difícil, además con España y su intención de llevar esto a medidas cautalres-



2-C

Seguramente se puede hacer un sorteo sin equipos de Suramérica definidos, puede pasar con Conmebol o con otras confederaciones. Hemos visto muchos sorteos con Suramérica 1, Suramérica 2, así como vemos en Copa Libertadores Colombia 1, Colombia 2, Colombia 3... Adaptarse y que todos sepan que estamos en crisis, creo que es la mejor salida.



Nicolás Samper

RCN Radio e ESPN

1- A

Aplazarlas. Pero sin ninguna duda. Más allá de lo apretado del tiempo, si no hay garantías para que ninguna de las selecciones que participan lleve a su contingente más valioso, ya habría que refundar eso de hablar de “selecciones”, porque se termina seleccionando lo que el entrenador no necesariamente quiere, sino lo que le toca.

​

2- B.

Modificar el calendario. Aunque el precedente es malo en este sentido porque no se aplazó la Copa América a pesar de los problemas de Colombia y Brasil para hacerla, no veo por qué no se pueden cambiar fechas de realización del mundial, un mundial que parece maldito desde su gestación. Si antes, simplemente por intereses particulares, se programó esta Copa del Mundo para un mes poco tradicional como noviembre, ¿por qué ahora, qué hay un motivo de peso para cambiar fechas no se podría hacer?



Fabio Poveda

BLU Radio y DirecTV

1- C

​La mejor opción es jugar. un cosa es una fecha aplazada o dos y no cuatro. No jugar la triple fecha es tener cuatro jornadas en el tintero y no hay fechas disponibles. No es opción jugar sin lso de Europa, es desdibujar la Eliminatoria, los equipos necesitan a toda su plantilla. Si estamos en negociaciones, juguemos la doble fecha y vemos si de pronto en octubre o noviembre se pueden meter fechas triples.



2- C

Jugar en Europa sería un absurdo, igual que como pasó en la Copa Libertadores. No debería ser. No creo que se deba aplazar todo el calendario, si ya de por sí este Mundial es atípico porque se juega en noviembre. Me gusta la opción de aplazar el sorteo y ganar fechas disponibles en junio, pensando en hacer un sorteo en julio o incluso en agosto.