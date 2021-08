Otro tono: FIFA pide a Gobierno británico ayuda en cesión de jugadores

La discusión ha pasado de las amenazas a las 'solicitudes' y muchos esperan que empiece a despejarse el camino para la posible cesión de jugadores suramericanos para la triple fecha de septiembre de las Eliminatorias a Catar 2022.

Vale recordar que la Premier League y LaLiga de España advirtieron que sus clubes no prestarán a los jugadores solicitados para el torneo de Conmebol, alegando complicaciones logísticas para su regreso, debido a las normas sanitarias vigentes, que obligan a cuarentenas de diez días, en hoteles, tras el regreso.



En las últimas horas la FIFA amenazó con sanciones, mientras que desde España respondieron que están apoyados en el reglamento de la propia entidad rectora del fútbol y hablaron de posibles demandas.

Sin embargo, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, habló en las últimas horas en un tono más conciliador y aseguró que enfoca sus esfuerzos en pedirle ayuda al Gobierno Británico, que no quiso hacer excepciones con los deportistas sobre la estricta política de sanidad para los viajeros internacionales.



"Me gustaría que todas las federaciones miembro, todas las ligas y todos los clubes mostraran solidaridad e hicieran lo que es tanto correcto como justo para el fútbol mundial. Muchos de los mejores jugadores del mundo compiten en la liga española y la liga inglesa, y consideramos que estos países también comparten la responsabilidad de preservar y proteger la integridad deportiva de las competiciones de todo el planeta", fue el argumento de Infantino.



"En relación con la cuestión de los periodos de cuarentena que deben cumplir los jugadores que vuelvan a Inglaterra desde países de la «lista roja», he contactado por escrito con el primer ministro Boris Johnson para solicitar, en especial, que no se les prive de la oportunidad de representar a sus países en los partidos de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA, lo cual constituye uno de los mayores honores para un futbolista profesional", añadió.



Su plan es muy sensato y apela a la reciente experiencia del fútbol, con público y delegaciones viajeras, en la Euro: "He sugerido que el Gobierno del Reino Unido adopte para los próximos periodos internacionales una estrategia similar a la que se aplicó en las rondas finales de la EURO 2020", dijo.



Y añadió: "juntos hemos mostrado solidaridad y unión en la lucha contra la COVID-19. Por tanto, ahora urjo a todo el mundo a garantizar la cesión de jugadores internacionales para los próximos clasificatorios de la Copa Mundial de la FIFA", concluyó.