¿Otra señal del adiós de James? 'No puedo dar muchas respuestas'

El futuro de James Rodríguez. No hay rueda de prensa en la que Rafa Benítez, DT de Everton, no tenga que referirse al colombiano. Y la noticia es que no hay noticia, al menos por ahora.

Ha tenido que referirse al tema de nuevo en la última conferencia, previa al duelo de este sábado contra Brighton, en la tercera jornada de la Premier League.



"Para ser sincero es lo que dije antes. Lo siento pero no te puedo dar muchas respuestas para esta pregunta. Esto jugadores aún son nuestros, tenemos algunos días para mantenernos trabajando (en el mercado) y ya veremos. Si me preguntas, quizás en tres días, de pronto hay alguna solución, pero hoy son especulaciones. No puedo decir mucho sobre eso", respondió Benítez.



Puede ser porque, en realidad, no hay nada concreto, a cuatro días del cierre del mercado de verano, no solo sobre el zurdo sino también sobre Moise Kean. Pero sí que sabe, por ejemplo, lo que sucederá con el intenso rumor de la salida de Richarlison hacia PSG: "no hemos considerado venderle. Es un jugador nuestro, estamos muy satisfechos con él, realmente felices. Esperamos que pueda marcar muchos goles para nosotros este año" dijo.



El último rumor del mercado, sin embargo, casi parte de la salida de Richarlison, que se reemplazaría con el colombiano Luis Díaz y sacaría, de rebote, a James hacia el Porto. Esa es la negociación de la que se está hablando. Pero tiene razón Benítez en que, hasta el 31, nada estará dicho.