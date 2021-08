¿Por qué JuanFer sí y James no? Motivos de Rueda en Selección Colombia

La convocatoria de la Selección Colombia es siempre un debate nacional de largo aliento. Pasaron 48 horas desde el anuncio de los elegidos por Reinaldo Rueda y la duda para muchos sigue sin resolverse: ¿por qué Juan Fernando Quintero sí y james Rodríguez no?

La primera mirada pasa por la frialdad de los números. El jugador del Shenzhen de China viene de una temporada con 14 partidos (960 minutos jugados) 5 asistencias en su cuenta personal. Físicamente está a tope pues, a pesar de la pausa en ese país para facilitar el trabajo de la selección nacional. el jugador ha trabajado a la par de los jugadores del Independiente Medellín, su segunda cas en territorio antioqueño. Está sano, inspirado y disponible, pues en la pasada convocatoria que tuvo, para las Eliminatorias a Catar de junio pasado, no pudo llegar por problemas logísticos.



Sin que sean números descollantes, al compararlos con los de James, quedan dudas: el colombiano jugó este 2021 13 partidos de Premier League, pero siempre marcado por lesiones e intermitencias. Su último partido por competencia oficial fue hace ya tres meses y medio, en la derrota de Everton 0-1 contra Sheffield, cuando jugó 66 minutos. Después, jugó 90 minutos en dos partidos amistosos de pretemporada en la Florida Cup (contra Millonarios y Pumas) y



Es cierto que comparativamente los zurdos tienen una carga parecida de minutos en las piernas, pero el primero ha escapado a lesiones importantes y el segundo ha sido presa de ellas. Por eso no juega hace tanto tiempo. Por eso, entre otras cosas, ahora Everton le busca salida, pues el DT Rafa Benítez no quiere esa incertidumbre en su plantilla.



Hay que decir que James jugó sus últimos partidos con Colombia en noviembre pasado, en las fatídicas derrotas contra Uruguay (0-3) y Ecuador (6-1), mientras que Quintero no se vestía de amarillo desde julio de 2018, en los octavos de final del Mundial de Rusia, contra Inglaterra.



Pero el tema central es la actualidad: uno viene en buen momento físico y futbolístico y el otro no. Es lo que desequilibra la balanza para el técnico Rueda, quien además ha mantenido una comunicación mucho más cercana con Quintero que con James. No es que sea determinante, pero es una realidad que esa afinidad marca una pauta.



Ahora: ¿es mejor socio Quintero que James para Borja, Falcao, Muriel y Borré y descanso con la pelota para Díaz, Sinisterrra y Cuadrado? El talento de ambos es indiscutible y eso le hizo mucha falta a Colombia en la última Copa América, por ejemplo. Cardona quedó a medio camino de la necesidad de una chispa creativa que hiciera diferencia. Pero después es todo el reino de la suposición. En teoría tienen todos más rodaje y conocimiento con James, pero Quintero jugó los mismos dos mundiales y también ha estado siempre cerca del grupo. Se dan la mano, aunque la experiencia en Premier League es mucho más que la de la Superliga China.

Al final Quintero gana el pulso por actitud, porque ha sabido esperar sin acusar a nadie de irrespeto, porque ahora que está de vuelta es cuando cobra, no antes, y porque sabe que a la hora del talento tiene con qué dar la pelea sin pretender que está por encima de nadie en la lista. Es su turno de darle razón el entrenador y quedarse para el largo plazo. Nadie le criticará el reggaeton como le critican a James el Twitch si logra sacarlo de la cancha y concentrarse. Al final, el bien superior es el de la Selección.