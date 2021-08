Quintero defendió a James de las críticas: espera tenerlo en Selección

Juan Fernando Quintero se encuentra en Colombia disfrutando de su familia y amigos, mientras se entrena a la par, de forma individual, para sumarse en los próximos días a la concentración de la Selección Colombia tras ser convocado por Reinaldo Rueda para la triple jornada de Eliminatorias contra Bolivia, Paraguay y Chile.

El volante creativo, con presente en el Shenzhen FC, de China, habló con ESPN y se refirió a su llamado a la selección nacional, dejando claro que la Liga no es un impedimento para ser convocado, sino que es el rendimiento del jugador el que decidirá si tiene méritos o no, para vestir la camiseta Tricolor.



"No es la Liga, es como uno se prepare, desde que uno tenga buenos compañeros todos es más fácil. Es el rendimiento del jugador, no tengo que demostrarle nada nadie, vengo a representar a mi país ya sea un minuto o noventa, lo más importante es que la Selección gane... Estoy feliz de estar jugando en China, agradecido con Dios por la experiencia", precisó.



Con la madurez y la sinceridad que lo caracteriza, 'JuanFer' no escondió su otra pasión, la música. El antioqueño reconoció que cantar y escribir es su gran hobbie, lo cual no significa que esté desenfocado de su carrera como futbolista.



“Yo no quiero ser cantante, en los momentos libres trato de hacerlo. Me gusta la música, en mi tiempo libre escribo, hago canciones, eso me hace feliz. Es mi hobbie, no le hago daño a nadie; mi carrera es el fútbol, en la vida personal nadie se puede meter, todo el mundo tiene sus cosas”, dijo.



Y añadió: "Ahorita estoy entrando en la moda, diseñando con mi propia marca. Al que le guste, bien, al que no, puede encontrar a otra persona... Me inspira mi esposa, mi hija, el desarrollo, el crecimiento espiritual, el superarse... También es para enviarle mensajes a los niños, vengo de un barrio bajo en el que no habían oportunidades. Somos un instrumento para llevar un buen mensaje a las futuras generaciones".



Quintero fue claro y aseguró que hay que respetar los espacios fuera del trabajo de todas las personas, como es el caso de James Rodríguez, volante del Everton, quien ha sido criticado por sus transmisiones en la plataforma Twitch. Lo defendió.



“(James) Yo lo amo. Siempre le he dicho que haga lo que lo haga sentir bien, lo que él diga no lo puedo controlar. Sabemos lo que representa en la Selección. Hoy esta viviendo una situación particular en su club. Como amigo, sé lo que le duele su país, sé por lo que está pasando, está pasando un momento difícil en su equipo. Lo respeto mucho, tengo la esperanza de verlo en las próximas convocatorias, en su vida personal nunca me voy a meter. Como colombiano quiero que esté en la Selección para ganar partidos como siempre lo ha hecho”, finalizó.