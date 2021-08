Mojica, arrepentido: pidió perdón tras polémica publicación en redes

Johan Mojica, lateral izquierdo con presente en el Elche, de España, fue el centro de la polémica el pasado martes, luego de manifestar su inconformidad con la no convocatoria a la Selección Colombia para disputar la triple fecha de Eliminatorias.



El defensor publicó un mensaje en su cuenta de Instagram, el cual borró minutos después, que decía: "¿Es en serio? ¿Qué hay que hacer pues?... Madre mía", haciendo referencia al listado de 28 jugadores convocados por Reinaldo Rueda.

Tras la controversia por su publicación, este miércoles, el defensor sacó un comunicado en el que pidió disculpas por sus palabras en redes, argumentando que se dejó llevar por la 'frustración personal' de no ser convocado.

Mojica, de 29 años, aclaró que siempre es un orgullo vestir la Tricolor, y que en ningún momento quiso irrespetar a Reinaldo Rueda, a la FCF, ni a sus compañeros.



"Primero quiero presentar mis más sinceras disculpas con el profe Reinaldo Rueda y todo su cuerpo técnico , con mis compañeros de selección, directivos de la Federación Colombiana y por último y no menos importantes nuestra hinchada; fue un error haberme dejado llevar emocionalmente por la frustración personal de no ser convocado, reconozco que no es la manera ni el contenido apropiado para expresarme", dice el comunicado.