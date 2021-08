¡Salió a dar la cara! Jhon Córdoba se manifestó por su reacción

La convocatoria de la Selección Colombia generó más polémicas, luego de conocerse, los jugadores que no estuvieron, se manifestaron. El caso de Jhon Córdoba se volvió viral, luego del mensaje que puso en Twitter, por no ser llamado a la triple jornada de Eliminatorias.



Actualmente en Krasnodar, habló para el programa de Saque Largo de Win + expresando su punto de vista y excusándose por la forma en que reaccionó “Creo que la Selección es como ponerle el moño a la carrera. Creo que he venido trabajando durante muchísimos años, el sostenerme durante tanto tiempo en Europa ha sido para llegar a la Selección. Es el anhelo de mi familia y amigos. Al mirar la convocatoria estaba nervioso.



🎙🇨🇴"Yo no le he faltado el respeto a nadie, puse un trino en caliente y ya está, no le he faltado el respeto a mis compañeros ni al entrenador. Tenía ganas de estar, pensaba que esta iba a ser, nos hicimos pajaritos en el aire" Jhon Córdoba @Jhoncordoba4 #SaqueLargoWIN pic.twitter.com/iAgNX6clQM — Saque Largo🏡👍 (@SaqueLargoWin) August 25, 2021

Somos seres humanos y cometemos errores. Quiero a la selección, ha sido mi aspiración día a día, no se ha dado. Ayer no se si estuvo bueno esa reacción, actué en un momento caliente. No tengo problema con el cuerpo técnico ni jugadores. Sé que es una situación difícil para los entrenadores, el escoger. Hay que respetar y esperar que llegue ese anhelado llamado”.



Habló específicamente del mensaje, afirmando que lo puso en un momento de emociones altas “A veces actuamos impulsivamente, creía que esté iba a ser el llamado. Todos estábamos contentos por lo que se venía haciendo, llevaba varios años en Alemania haciendo las cosas. Pensábamos que esta era con mis cercanos. Me llenó de frustración, no quería saber de nada. Es mi gran anhelo, todos quieren verme ahí, soy un trabajador incansable por eso. No bajaré los brazos y le desearé lo mejor a mis compañeros y a todo el cuerpo técnico, creo que no he sido ofensivo. Mi apoyo está y espero llegar a la Selección”.



🎙🇨🇴"A parte del fútbol hay una persona, somos futbolistas pero sentimos igual que todo mundo, tenemos derecho a fallar y también a corregir nuestros errores" Jhon Córdoba @Jhoncordoba4 #SaqueLargoWIN pic.twitter.com/mhi0AI7ZM2 — Saque Largo🏡👍 (@SaqueLargoWin) August 25, 2021

Córdoba habló desde los dos puntos de vista, entendiendo su postura, pero, también la de Reinaldo Rueda al momento de confeccionar la nómina “Soy una persona tranquila, luego de poner eso reaccioné, pero ya estaba hecho. Me senté y pensé. Muchas personas se sorprendieron porque no soy de hacer eso. No es fácil escoger, los que llamaron se lo merecen y debo entenderlo. No insulté a nadie y la idea es dar la cara, una explicación y aclarar este tema”.



Concluyó el tema del trino con sus excusas por el mensaje, teniendo en cuenta el momento y el contexto “Somos jugadores, pero somos personas y sentimos como todo el mundo. Tenemos derecho a fallar y a corregir los errores. Quizás no era el momento de poner el trino. Una cosa es lo profesional y lo humano, no podemos mezclar que luego de eso nos van a llamar. En toda mi carrera no he tenido problemas con alguien. Hay que seguir trabajando y el tiempo lo dirá para ver si soy seleccionado”.



Además, pudo hablar de porqué decidió tomar rumbo a Rusia, luego de su paso por Bundesliga “Duré seis años en Alemania, quería un nuevo reto. La Bundesliga la había experimentado, estaba a gusto y vino el Krasnodar, me presentaron el proyecto, vi como estaba conformado el club. Estaba lo familiar, esto no dura para toda la vida, hay mucha gente detrás de nosotros. Hay que pensar en todo, lo deportivo, la estabilidad de la familia y al final me reuní con mis cercanos. No fue una decisión de un día para otro y fue cuando decidí dar el paso”.